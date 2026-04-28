katasztrófamesterséges intelligenciapompeiipompeji
Kultúra

Rekonstruálták egy Pompejiben elhunyt áldozat életének utolsó pillanatait

admin Vincze Miklós
2026. 04. 28. 08:26
A férfi egy edényt akart pajzsként használni a vulkán ellen.

Olasz kutatóknak a mesterséges intelligencia segítségével sikerült rekonstruálni a Kr. u. 79-ben történt, Pompejit elpusztító vulkánkitörés egyik áldozatát, illetve életének utolsó pillanatait – írja az MTI.

A Pompeji Régészeti Park hétfőn egy mesterséges intelligenciával készült felvételt mutatott be, amelyen egy férfi látható, ahogy görnyedten, a fejét egy cserépedénnyel védve rohan, a háttérben a lávát okádó tűzhányóval és hamuesővel.

Archaeological Park of Pompeii

A kép a Porta Stabia nekropoliszban talált egyik férficsontvázon alapul, amely mellett egy nagyobb, törésnyomokat is mutató terrakottaedényt is találtak. A szakemberek úgy gondolják, hogy az áldozat azt pajzsként használhatta.

A régészek ezen túl bronzérméket, illetve egy kisebb olajlámpást is találtak, amely a rossz látási viszonyok között segíthette a menekülőt.

Az MI-vel készült munka célja, hogy a laikus közönség számára is könnyebben hozzáférhetővé váljanak a helyszínen ma is folyó régészeti kutatások eredményei: a parkot irányító Gabriel Zuchtriegel szerint, ha azt megfelelően alkalmazzák, akkor még magával ragadóbb módon mutathatják be az ókor világát.

Milliárdokat szórt ki a választás előtt a Szerencsejáték Zrt.
Százmilliárdokba kerül a családi kedvezmény duplázása és az anyák szja-mentessége
Kilépett a Fideszből egy soproni képviselő
Tiltakozik a Mi Hazánk a képviselők elköltöztetése ellen
Magyar Péter: Nem szavazzuk meg Szijjártót alelnöknek
