edith eva egergyásza döntéspszichológus
Kultúra

Meghalt Edith Eva Eger magyar származású holokauszt-túlélő, világhírű pszichológus, író

American-Hungarian Holocaust survivor, psychotherapist and dancer Edith Eva Eger poses during a photo session in De Bilt, The Netherlands, on May 2, 2019. (Photo by Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP) / Netherlands OUT
Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP
Edith Eva Eger
24.hu
2026. 04. 28. 07:47
American-Hungarian Holocaust survivor, psychotherapist and dancer Edith Eva Eger poses during a photo session in De Bilt, The Netherlands, on May 2, 2019. (Photo by Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP) / Netherlands OUT
Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP
Edith Eva Eger
A döntés című könyv szerzője 98 éves volt.

98 éves korában, kedd hajnalban elhunyt a világhírű klinikai pszichológus, író, a holokauszt magyar származású túlélője, Edith Eva Eger – számolt be róla a Facebook-oldalán magyar kiadója, az Open Books.

Edie nem csupán egy szemtanú volt a történelem legsötétebb óráiból, hanem egy fényes világítótorony, aki Auschwitz sarában, édesanyja elvesztése és a felfoghatatlan borzalmak után is képes volt a belső szabadságról táncolni.

1927-ben Kassán született, tizenhat évesen deportálták, majd az Egyesült Államokba emigrálva, évtizedekkel később döbbent rá, hogy a múlt börtöneiből csak a szembenézés és az önelfogadás útján szabadulhat. Ötvenegy évesen doktorált klinikai szakpszichológusként, hogy saját traumáit bölcsességre váltva millióknak mutasson utat a megbocsátás és a lelki béke felé. Legendássá vált hitvallása, miszerint

a legfontosabb nem az, ami velünk történt, hanem az, hogy mit kezdünk vele,

ma már nem csupán egy idézet, hanem kötelező iránytű minden ember számára, aki valaha is a sors áldozatának érezte magát – írja magyar kiadója.

Első könyvét, A döntést (a könyvről itt írtunk) nyolcvankilenc évesen tárta a világ elé, majd ezt követte Az ajándék és A balerina.

Arról, hogy hogyan lett önsegítő, traumafeldolgozó könyvei révén az egyik legolvasottabb magyar származású szerző a világon, miért olvassák világszerte, 97. születésnapja kapcsán írtunk, ezt a cikkünket itt találják. Interjút is készítettünk Egerrel, ezt itt olvashatják:

Edith Eva Eger: A háborúban mindenki veszít, a győztes is
Ne próbáljuk gyógykezelni a gyászt, mert az összetört szívre nincs gyógyszer – mondja Edith Eva Eger, akinek a mostani események 1939-et juttatták eszébe, de szerinte fontos megőrizni a reményt a reménytelenségben. Interjú.

