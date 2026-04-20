57 évesen meghalt Patrick Muldoon, a Csillagközi invázió és a Melrose Place színésze

57 éves korában szívroham következtében elhunyt Patrick Muldoon, amerikai színész és producer. Halálhírét ügynöke erősítette meg a Variety-nek.

Muldoon 1968-ban született, a kaliforniai San Pedróban. Már a ’90-es években feltűnt számos filmben és sorozatban, első nagy kiugrása az eredetileg a ’60-as években indult Ármány és szenvedély (Days of Our Lives) volt, amelynek közel 500 részen át volt visszatérő szereplője. Emellett szintén az ezredforduló előtt feltűnt már a Melrose Place nevű drámaszériában, amiben több mint 30 epizódon át játszotta Richard Hartot. Nem sokkal később Zander Barcalow-ként láthattuk viszont az 1997-es Csillagközi invázióban.

Producerként is aktív volt: a Storyboard Productions nevű cégén keresztül számos filmen dolgozott, például a 2017-es Otthonom Palos Verdes, Az arkansasi drogfutárok, a Marlowe vagy a Gyagyás bagázs című alkotásokon.

A Chris Hemsworth főszereplésével készülő Kockroach című játékfilm producere is ő lett volna, alig két nappal ezelőtt Muldoon a következő bejegyzést tette közzé Instagram-oldalán: „Nagyon izgatott vagyok, hogy részese lehetek ennek a fantasztikus projektnek, a Matt Ross rendezte, Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz és Alec Baldwin főszereplésével készülő KOCKROACH-nak.”

Az utóbbi években leginkább kisebb költségvetésű produkciókban találkozhattunk vele, legutóbbi színészi szerepe a Dirty Hands című új bűnügyi thrillerben volt, Denise Richards és Michael Beach mellett. A film bemutatóját a hónap végére tervezik.