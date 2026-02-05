Krasznahorkai László és Karácsony Gergely is beszédet mond Tarr Béla temetésén

Ahogy azt már korábban lapunk is hírül adta, holnap, február 6-án 14 órakor búcsúztatják Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendezőt a Fiumei úti temetőben. A Főpolgármesteri Hivatal lapunkhoz eljuttatott közleményéből most kiderült, kik mondanak majd beszédet a szertartás alatt.

Többek közt a Sátántangó szerzője, a friss irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László, valamint Karácsony Gergely főpolgármester is felszólal, aki a Budapest díszpolgára címet is birtokló rendező halálakor a következőképp búcsúzott tőle:

Meghalt a legszabadabb ember, akit ismertem.

Meghalt Tarr Béla.

A szertartáson beszédet mond még Szinetár Miklós filmrendező, Iványi Gábor országgyűlési képviselő, Fred Kelemen filmrendező, Patrick Marshall filmrendező, Vermes Dorka forgatókönyvíró, Ladányi Jákob filmrendező, valamint Olasz Renátó színész-rendező.

Tarr Béla karrierjének fontos momentumait galériában szedtük össze: