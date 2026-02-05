tarr bélatemetésgyászbúcsú
Kultúra

Krasznahorkai László és Karácsony Gergely is beszédet mond Tarr Béla temetésén

Tarr Béla filmrendező
Mohos Márton / 24.hu
Tarr Béla Kossuth-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró.
admin Ács Anna Mária
2026. 02. 05. 14:10
Tarr Béla filmrendező
Mohos Márton / 24.hu
Tarr Béla Kossuth-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró.
Az író és a főpolgármester mellett a filmes szakma tehetségei is búcsúznak a Kossuth-díjas filmrendezőtől.

Ahogy azt már korábban lapunk is hírül adta, holnap, február 6-án 14 órakor búcsúztatják Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendezőt a Fiumei úti temetőben. A Főpolgármesteri Hivatal lapunkhoz eljuttatott közleményéből most kiderült, kik mondanak majd beszédet a szertartás alatt.

Többek közt a Sátántangó szerzője, a friss irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László, valamint Karácsony Gergely főpolgármester is felszólal, aki a Budapest díszpolgára címet is birtokló rendező halálakor a következőképp búcsúzott tőle:

Meghalt a legszabadabb ember, akit ismertem.
Meghalt Tarr Béla.

A szertartáson beszédet mond még Szinetár Miklós filmrendező, Iványi Gábor országgyűlési képviselő, Fred Kelemen filmrendező, Patrick Marshall filmrendező, Vermes Dorka forgatókönyvíró, Ladányi Jákob filmrendező, valamint Olasz Renátó színész-rendező.

Tarr Béla karrierjének fontos momentumait galériában szedtük össze:

14 fotó
Kapcsolódó
Ha tetszik, ha nem, az ő Kelet-Európájában élünk – portré a hetvenéves Tarr Béláról
Tarr Béla az egyetlen, mai magyar rendező, akinek a neve az egész világon mond valamit. Miért ő? Születésnapi portré.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elgázoltak, majd simán sorsára hagytak egy borsodi kisfiút
Kormányinfó: A főváros fordítva ül a lovon, Lázár-ügy pedig nincs
FBI segítségével csaptak le három magyar fiatalra, akik százmilliókkal húztak le Amerikában élő befektetőket aranylapokkal
Ádáz küzdelemre készülnek Ruszin-Szendi körzetében, ahol a Fidesz eddig választásról választásra erősödött
Gubík László: A magyar-szlovák kapcsolatoknak el kell bírniuk ennél keményebb fellépést is
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik