Végre megtudtuk, mik a Fidesz-KDNP képviselőinek kedvenc magyar filmjei

Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz kongresszusának színpadán áll a pódium mögött
Mohos Márton / 24.hu
Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz kongresszusán 2026. január 10-én
admin Ács Anna Mária
2026. 01. 22. 11:53
Van itt minden, a Kontrolltól kezdve A koppányi aga testamentumáig.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából került fel egy videó Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldalára, ahol a képviselők megosztják a kamerák előtt, mik a személyes kedvenceik a magyar filmművészet remekei közül.

A legtöbb szavazat Tímár Péter 1997-es filmjére, a Csinibabára érkezett a képviselőktől, de a válaszok közt a teljesség igénye nélkül felbukkant az Indul a bakterház, a Kontroll, a Macskafogó, sőt, Orbán Balázs részéről még az 1967-es A koppányi aga testamentuma is Zsurzs Évától. A videó végén pedig maga a miniszterelnök is elmondja, a Krúdy Gyula regényeiből készült filmek számára a legkedvesebbek.

