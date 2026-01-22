Végre megtudtuk, mik a Fidesz-KDNP képviselőinek kedvenc magyar filmjei

A Magyar Kultúra Napja alkalmából került fel egy videó Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldalára, ahol a képviselők megosztják a kamerák előtt, mik a személyes kedvenceik a magyar filmművészet remekei közül.

A legtöbb szavazat Tímár Péter 1997-es filmjére, a Csinibabára érkezett a képviselőktől, de a válaszok közt a teljesség igénye nélkül felbukkant az Indul a bakterház, a Kontroll, a Macskafogó, sőt, Orbán Balázs részéről még az 1967-es A koppányi aga testamentuma is Zsurzs Évától. A videó végén pedig maga a miniszterelnök is elmondja, a Krúdy Gyula regényeiből készült filmek számára a legkedvesebbek.