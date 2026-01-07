Krasznahorkai László Tarr Béláról: Megállíthatatlan, brutális, törhetetlen

Egyik legfontosabb alkotótársa, Krasznahorkai László is megemlékezett Tarr Béláról. Az irodalmi Nobel-díjas a rendező halálát követően közösségi oldalán a profilképét és borítóképét feketére cserélte, nyilatkozni azonban nem nyilatkozott Tarr halálával kapcsolatban.

A 444 kiszúrta azonban, hogy a New York Times kérésére, ha szűkszavúan is, de megszólalt ezzel kapcsolatban.

Korunk egyik legnagyobb művésze volt. Megállíthatatlan, brutális, törhetetlen. Amikor a művészet egy ilyen radikális alkotót veszít el, egy időre úgy tűnik, mintha minden rettenetesen unalmassá válna – Ki lesz a következő lázadó? Ki lép előre? Ki fog mindent felforgatni?

– nyilatkozta a lapnak.

Tarr Krasznahorkai több regényét is megfilmesítette, a legismertebb kollaborációjuk a Sátántangó. Tarr októberben Krasznahorkai Nobel-díja kapcsán elmondta, „hosszú éveken keresztül együtt dolgoztunk, és hogy nyert, hihetetlen nagy öröm”.

Tarr, a mai magyar film világszerte elismert alkotója január 6-án, hetvenéves korában halt meg. Filmjeiben, a Családi tűzfészekben, a Kárhozatban, a Werckmeister harmóniákban és fő művében, a Sátántangóban kelet-európai sorsokat nagyított kozmikussá, egyetemes érvényűvé. A rendező 2020-ban lapunknak elmondta: „Szerintem én mindig szabad voltam, egész életemben. Erre kényes vagyok, és az emberi méltóság tiszteletére, ez a két fő érték a számomra”.