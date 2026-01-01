Megivott egy kulacs bort, felbátorodott, majd szökni akart egy magyar határőr

Újév alkalméból egy épp ötvenöt évvel ezelőtt, 1971. január 1-jén történt eset részleteit osztotta meg Facebook-oldalán az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL).

A hosszú írás főszereplője a röszkai örshöz tartozó R. P. nevű határőr volt, aki

járőrszolgálat teljesítése közben szeszesitalt fogyasztott, szolgálati helyét elhagyta, amit az őt ellenőrző járőr felfedett és jelenteni akart, ennek hatására azt megfenyegette, majd jugoszláv terület felé futott, a határon való átjutásba[n] a ráuszított járőr kutya akadályozta meg.

A történetből kiderül, hogy a férfi szilveszter este hét óra körül egy üveg sört döntött a gallér mögé, majd egy egész palack bort töltött a kulacsába, és a szolgálati hely felé vette az irányt.

A bonyodalmakra újév hajnaláig kellett várni: egy ellenőrző járőr, D. 3 óra 40 perc körül szolgálati helyétől 300 méterre akadt a férfira, ahol utasította, hogy térjen vissza oda, ahol lennie kell. Ez az újbóli ellenőrzésig nem történt meg, így elindult megkeresni, hiszen a fényjelekre sem válaszolt.

A kutatás 4 óra után röviddel sikerrel zárult, R. P. azonban túl bátor hangulatba került, hiszen kijelentette: „jelentsd a távbeszélőn, hogy kerestél, de csak addig élsz”, majd lekapta géppisztolyát, kezét a tűzváltóra helyezte, és jelezte, hogy nem fél csőre tölteni.

A járőr rövidesen elvette a társa fegyverét, kiürítette a tárat, majd utasította, hogy tartson vele a távbeszélőig, és jelentsék az eseményt. R. ellentmondott, és a határ nyomsávja felé fordult. Az események innen sűrűbbé váltak, hiszen D. fényjelzéssel erősítést kért. A kiérkező határőr végül rábeszélte főhősünket, hogy a telefon felé sétáljon, rövid idő után azonban R-ben újra csak felébredt az emigrálás vágya, hiszen többször is elmondta: „Mehetsz, ahová akarsz, én úgyis ki fogok szökni Jugoszláviába”. A mondatot egy pont után tett is követte, hiszen futva indult a határ felé, amit el is ért volna, ha az utána küldött járőrkutya 40 méterre a céltól nem szereli le.

R. későbbi meghallgatásakor azt vallotta, hogy sem a társa megfenyegetésére, sem a szökési kísérletre nem emlékszik, a tanúk ellentmondó szavai miatt azonban 10 hónap, fegyelmező zászlóaljban letöltendő szabadságvesztésre ítélték.