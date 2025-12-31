amerika kapitánybosszúállókbosszúállók: ítéletnapsteve rogers
Új előzetest kapott a Bosszúállók: Ítéletnap, de még mindig egy év van hátra a premierig

admin Vincze Miklós
2025. 12. 31. 08:39
A Thort középpontba helyező rövid részletet nézve csak még több elmélet kaphat szárnyra.

A 2026-os év karácsonya előtt röviddel, december 18-án érkezik majd a mozikba a Bosszúállók: Ítéletnap, aminek nemrég megjelent a második, Thorra koncentráló előzetese.

A közel másfél perces anyagban az isten egy erdőben sétál, és apjához, Odinhoz imádkozik, kérve, hogy segítse őt a harcban, így a közelgő csata után újra láthassa a lányát, Love-ot:

Az előzetes ezután egy felirattal is egyértelműsíti: Thor vissza fog térni.

Az első, karácsony előtt bemutatott részletben szintén egy gyerek kerül a középpontba, ott Steve Rogers, illetve Amerika Kapitány jó eséllyel a saját utódját tartja a kezében, így egyértelműnek tűnik, hogy ez a film a Marvel-hősök utódjairól fog szólni.

