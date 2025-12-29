A közmédia megválasztotta az év szavát

Az édesanya szót választotta meg 2025-ben az Év szavaként a közmédia Montágh Testülete – jelentette be a Montágh Testület elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán és a Kossuth rádióban.

A közlemény Aczél Petra nyelvészt, egyetemi tanárt, a testület elnökét idézte, aki a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában elmondta:

az édesanya szó aktualitását két dolog adja. Az egyik, hogy 1925-ben ünnepelték először májusban az anyák napját Magyarországon. Korábbi egy kicsit a hagyomány, de egy ifjúsági szervezet a Szűz Mária hagyományok tiszteletére és szokások tiszteletére májusra tette ezt a napot, tehát pont 100 éves volt idén ez az ünnep. A másik, hogy szinte nem létezik nyelv, amelyben a szülőanyát az édes jelzővel társítjuk.

A Montágh Testület elnöke emellett a magyar nyelv különleges szépségére és nehézségére is emlékeztetett.

Szerintem valahol titkon minden magyarul beszélő nagyon büszke arra, hogy egy olyan nyelvet beszél, amit szinte lehetetlen jól megtanulni

– fogalmazott, hozzátéve, hogy sokak szerint ez a világ legnehezebb vagy második legnehezebb nyelve. Mintegy 15 millióan elmondhatjuk magunkról: azzal a luxussal születünk, hogy beszéljük a világ legnehezebb nyelvét – jegyezte meg Aczél.

Az MTVA Sajtó és Marekting Irodájának közlése szerinta a szép magyar beszéd és a helyes nyelvhasználat felett őrködő szervezet indoklása szerint a kifejezés egyszerre hordoz nyelvi, kulturális, érzelmi és nemzeti jelentéstartalmat, amely a kihívásokkal teli jelenben különös hangsúlyt kap.

A 2025-ös Év szava az anyaságra irányítja a figyelmet, arra az értékre, amely köré a család, mint alapvető közösség felépül, és amely a gondoskodás, a biztonság és az érzelmi kötődés elsődleges forrása. Magyarország – az államalapító Szent István által Szűz Mária oltalmába ajánlott nemzetként – az édesanya szóban nemcsak a személyes, hanem a nemzeti és kulturális biztonság, bizonyosság és szeretetteli kötődés szimbólumát is felismeri, amely a magyar nyelvben egyedülálló módon egyszerre fejez ki rokoni viszonyt és mély érzelmi tartalmat – írták a közleményben.

Az MTVA szervezetéhez tartozó tanácsadó, véleményező, javaslattevő és ellenőrző testület tagjai minden évben kiválasztják azt az egy szót, amely legkifejezőbben utal az adott év történéseire, valamint a változó körülmények és világszintű kihívások között a legfontosabb értékre hívja fel a figyelmet.

Az Év szavát 2020-tól minden év decemberében hirdeti ki a közszolgálati média a testület tagjainak szavazata alapján:

2020-ban az egymás,

2021-ben a család,

2022-ben a béke,

2023-ban a gyermek,

2024-ben a hit lett.

Nemcsak a közmédia választotta meg az idei év szavát, nemzetközi viszonylatokban azonban egészen más jellegű megoldások születtek: a Macquarie Dictionary szerint az AI slop, azaz az MI-moslék lett az év szava, az Oxford University Press szerint pedig a rage bait, az olyan, provokatív, nagyotmondó vagy félrevezető tartalmak, amelyek célja, hogy felidegesítsék és felháborítsák az embereket, reakciókat kicsikarva belőlük.