A rage bait lett a 2025-ös év szava

A világ legfontosabb angol szótárát, az Oxford English Dictionary-t kiadó Oxford University Press idén is kiválasztotta az év szavát, ami ezúttal a rage bait lett – írja a BBC.

A kifejezés jelentése pofonegyszerű: olyan, sokszor provokatív, nagyotmondó, vagy félrevezető tartalmat jelent, aminek célja, hogy felidegesítse és felháborítsa az embereket, reakciókat kicsikarva belőlük.

A kiadó döntésének oka, hogy az elmúlt egy évben a rage bait kifejezést háromszor többen használták, mint korábban. Ennek oka az Oxford Languages élén álló Casper Grathwohl szerint egyértelmű, az internet ugyanis már nem elégszik meg azzal, hogy kíváncsiságot ébresszen, hiszen az érzelmeinkre és reakcióinkra is hatással akar lenni.

A rage bait-hez hasonló clickbait szó már a kétezres évek óta jelen van az online kultúrában: azt sokszor blogposztokra és újságcikkekre használják, hiszen a lényege, hogy rábírják az olvasót a kattintásra.