Etetünk, tehát szeretünk? – hogyan élik meg a karácsonyt az evészavaros betegek

A karácsonyi időszak sokaknak egyet jelent a nagy kajálásokkal. Halmokban áll az étkezőasztalon a bejgli, a különféle húsok, köretek, a halászlé, és megannyi más nyalánkság. Különféle ötletekkel és stratégiákkal rukkolunk elő a kajakóma átvészelésére, és megpróbálunk úgy taktikázni, hogy minden vendégségben végigkóstolhassuk az ünnepi menüsort. Azt viszont hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy vannak, akikben ez az időszak nem a várakozás érzését ébreszti, hanem intenzív szorongást. Az evészavarban szenvedők ugyanis egészen máshogy élik meg az ünnepeket, mint a többi ember.

A Belvárosi Evészavar Műhely munkatársával, Gyányi Andrea pszichológussal beszélgettünk arról, hogyan viszonyulnak az evészavaros betegek a karácsonyi időszakhoz és az azzal járó evésdömpinghez. Segítségével összeszedtünk néhány tanácsot, hogyan készülhetnek fel erre az év végi periódusra nemcsak a betegek, de a környezetükben lévők is.

Nem áll meg az anorexiánál

Az evészavarok léte ma már a legtöbb ember számára nem ismeretlen koncepció. Sokak tudástára viszont hiányos, amikor ezeknek a betegségeknek a belső működéséről, mögöttes okairól, megjelenéséről van szó. Gyakori tévhit például, hogy az evészavar kimerül abban, hogy valaki nem hajlandó enni. Az is tévhit, hogy minden evészavaros beteg sovány, vagy, hogy ez a probléma csak a nőket érinti. Számos különféle formája lehet annak, ha valakinek nincs egészséges kapcsolata az étkezéssel, kortól és nemtől függetlenül. Cikkünkben a legtöbbek által ismert anorexia nervosáról, a bulimia nervosáról, valamint falászavarokról lesz szó.