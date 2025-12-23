A hajléktalan gyerekekre hívja fel a figyelmet Banksy két új festménye

Két új falfestmény jelent meg London utcáit, mindkettőt Banksy készítette, ezt az anonimitásba burkolózó művész már megerősítette Instagramján is.

A festmények ugyanolyanok, mindkettő egy nyakig beburkolózott gyereket ábrázol, ahogyan a hátukon fekszenek, és az ég felé mutatnak. Az egyik London központjában, a Centre Point torony tövében látható, a másik a nyugat-londoni Bayswaterben, ezt egy garázs fölé festették.

A BBC által megkérdezett művész, Daniel Lloyd-Morgan szerint egyértelműen a hajléktalan gyerekekre hívják fel a figyelmet a festmények.

A legtöbbeknek jó élmény a karácsony, de vannak gyerekek, akiknek nem az. Ez egy forgalmas terület. Elég megrendítő, hogy az emberek nem állnak meg. Elmennek a hajléktalanok mellett, és nem veszik észre őket, ahogy az utcán fekszenek

– mondta el a Centre Pointon található alkotásról, amely London egyik legforgalmasabb részén található.