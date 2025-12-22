Adam Driver egy forgatási szünetében beült a Zeneakadémia koncertjére

adam driverfilmtvron howardzeneakadémia
Adam Driver ősszel Budapesten forgatta a kétszeres Oscar-díjas Ron Howard rendező új, Alone at Dawn című filmjének jeleneteit. A Zeneakadémia Facebook-bejegyzése szerint a színész novemberben hozzájuk is beugrott.

Driver november 15-én hallgatta meg a Zeneakadémia Zarándokévek-maratonját. A koncerten Farkas Gábor Liszt-díjas zongoraművész, az egyetem rektora, Ránki Fülöp zongoraművész, az intézmény oktatója, valamint három növendék, Paládi Máté, Rozsonits Ildikó és Szaniszló Attila adta elő Liszt Ferenc teljes zongoraciklusát.

Adam Driver feltöltődni jött a Zeneakadémiára, mivel érdeklődik a klasszikus zene iránt. Mint elmondta, nagyon tetszett neki a koncert és a gyönyörű Nagyterem is

– írta az intézmény.

A Csillagok háborúja Kylo Ren-jeként befutott Driver nemrég az újlipótvárosi Flippermúzeumban is feltűnt:

Kapcsolódó
Budapesti flippergépek közt tűnt fel Adam Driver
Meglátogatta a Flippermúzeumot, erről pedig fotó is készült.

