Trump személyesen bírálná felül a Warner Bros. felvásárlását

Ahogy azt lapunk is hírül adta, a Netflix mindenestül felvásárolja a Warner Bros. Discovery filmstúdiót. A streamingóriás a Comcasttal és a Paramounttal szállt versenybe egy licitháborúban, amit megnyerve bejelentette a két cég egyesülését. A változást viszont nem hagyta szó nélkül Donald Trump, aki szerint az összeolvadás komoly fenyegetést jelenthet a piaci versenyre – írja a Guardian.

Az amerikai elnök egy washingtoni eseményen hívta fel a figyelmet, hogy a Warner Bros. felvásárlása 30% fölé emeli majd a Netflix piaci részesedését az Egyesült Államokban, amennyiben az üzletet véglegesítik.

Trump ezután bejelentette, hogy az ebből fakadó versenyjogi aggályok miatt személyesen is részt vesz majd a döntésben, hogy az állam jóváhagyja-e a cég felvásárlását – ez pedig William Kovacic, az amerikai versenyhatóságként működő Szövetségi Kereskedelmi Bizottság egykori elnöke szerint példátlan lépés lenne az Egyesült Államok történelmében.

Bár a Guardian értesülései szerint Trump üzleti és politikai okokból a lojális támogatója, Larry Ellison által pénzelt Paramount győzelmét preferálta volna, az amerikai elnök a beszédében hozzátette, nemrégiben vendégül látta a Fehér Házban Ted Sarandost, a Netflix vezérigazgatóját, akiről a következőképp nyilatkozott:

Nagyszerű ember, mélységesen tisztelem. Remek munkát végzett a filmiparban.

Az Universal Studios Television volt elnöke, Blair Westlake azt az álláspontot képviseli, hogy a nagy médiacégek összeolvadása természetes folyamat, mivel fel kell venniük a versenyt egy másik piaci óriással is.

Sokan elfelejtik, hogy az emberek tartalomfogyasztásának túlnyomó része még mindig a YouTube-ra összpontosul. A platform messze lehagyja az összes többi versenytársát

– nyilatkozta Westlake.