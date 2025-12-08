golden globeegyik csata a másik utánfehér lótuszleonardo dicaprio
Kultúra

Golden Globe 2026: a Fehér Lótusz és az Egyik csata a másik után kapta a legtöbb jelölést

Ghoulardi Film Co / Collection ChristopheL / AFP
admin Ács Anna Mária
2025. 12. 08. 15:17
Ghoulardi Film Co / Collection ChristopheL / AFP
Leonardo DiCaprio új filmje tarolhat januárban.

Kiderült, kik szállnak versenybe a Golden Globe-gálán január 11-én – írja a Variety. A listát

  • Paul Thomas Anderson új filmje, az Egyik csata a másik után vezeti a maga kilenc jelölésével – többek között a két főszereplő, Leonardo DiCaprio és Chase Infiniti, illetve Sean Penn és Benicio Del Toro is jelölést kapott (kritikánk itt).
  • A forradalmárokról szóló szerzői thrillert szorosan követi az Érzelmi érték című dráma Joachim Trier rendezésében nyolc jelöléssel,
  • mögötte pedig Ryan Coogler Bűnösök című horror-akciófilmje jön a sorban hét jelöléssel.

Sorozatok közül a HBO gyártásában készült Fehér Lótusz harmadik évada kapta a legtöbb, összesen hat jelölést, amit a Netflix hatalmasat szólt minisorozata, a Kamaszok követ öttel, majd a Gyilkos a házban és a Különválás jönnek a maguk négy-négy jelölésével.

A jelöltek teljes listája itt, a Variety oldalán érhető el.

