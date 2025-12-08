Golden Globe 2026: a Fehér Lótusz és az Egyik csata a másik után kapta a legtöbb jelölést

Kiderült, kik szállnak versenybe a Golden Globe-gálán január 11-én – írja a Variety. A listát

Paul Thomas Anderson új filmje, az Egyik csata a másik után vezeti a maga kilenc jelölésével – többek között a két főszereplő, Leonardo DiCaprio és Chase Infiniti , illetve Sean Penn és Benicio Del Toro is jelölést kapott (kritikánk itt).

A forradalmárokról szóló szerzői thrillert szorosan követi az Érzelmi érték című dráma Joachim Trier rendezésében nyolc jelöléssel,

rendezésében nyolc jelöléssel, mögötte pedig Ryan Coogler Bűnösök című horror-akciófilmje jön a sorban hét jelöléssel.

Sorozatok közül a HBO gyártásában készült Fehér Lótusz harmadik évada kapta a legtöbb, összesen hat jelölést, amit a Netflix hatalmasat szólt minisorozata, a Kamaszok követ öttel, majd a Gyilkos a házban és a Különválás jönnek a maguk négy-négy jelölésével.

A jelöltek teljes listája itt, a Variety oldalán érhető el.