„Láttam, hogy egyedül ücsörög egy sötét sarokban” – Robin Williamsre emlékezett Ethan Hawke

A CBS Sunday Morning vendége volt Ethan Hawke, aki többek közt visszaemlékezett az 1989-es Holt költők társasága forgatására, ahol esélye nyílt személyesen is megismerni Robin Williamst. A színész, aki akkoriban még csupán tizennyolc éves volt, elmondta, egyből kiszúrta a depresszió jeleit a néhai színészlegenda viselkedésében. A közönség és a szakma nagy döbbenetére Williams hatvanhárom évesen, önkezűleg vetett véget az életének 2014-ben, amiben szerepet játszhatott a halála előtt nem sokkal nála diagnosztizált Parkinson-kór és demencia.

Ismétlődő minta a családomban a depresszió, ezért egyértelmű volt számomra, hogy az ő befolyása és karizmája mögött is rejtőzik valami teher. Egy mélységesen érzékeny ember volt, aki könnyen ráhangolódott mások energiáira

– emlékezett vissza Hawke.

Felidézte a konkrét pillanatot is, amikor realizálta, milyen melankólia bújik meg a színészlegenda felszínen vidám személyisége mögött.

Az egyik jelenet forgatása közben improvizált szövegekkel szórakoztatott minket, mindenki nevetett. Később kimentem a díszletből, hogy egyek valamit, és láttam, hogy egyedül ücsörög egy sötét sarokban. Akkor értettem meg, miért olyan, amilyen. Nagyon megviselt.

A színész elmondta, Williams nemcsak a filmben, de a magánéletében is mentori szerepet töltött be a forgatás után. Inspirálta, hogy Williams mer a saját szabályai szerint játszani, olykor pedig el is tér a szövegtől, ha azt érzi szükségesnek. Hawke elmondása szerint ez alapjaiban formálta, hogyan viszonyul a színészethez. Ma pedig, mikor újranézi a Holt költők társaságát, felelevenednek benne a Williamsről őrzött emlékek.

Annak a férfinak a szellemiségére gondolok, akit akkor megismerhettem. Arra, hogy milyen erős volt, és milyen kitartóan küzdött a saját pszichéjével értünk és mindenki másért is. Elmondhatatlanul csodálom érte

– mondta az interjúban.