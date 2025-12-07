Olvasóink küldték: újabb miniatűr panelházakat mutatunk

Okróberben részletes cikkben mutattuk be a világ valószínűleg legkisebb, nemrégiben azonban nyom nélkül eltűnt szegedi panelházát, ami mindössze 32 négyzetméteres alapterületével kisebb volt a garzonok többségénél.

Írásunkban több másik példát, így egy első látásra hagyományos Kádár-kockának tűnő maroslellei családi házat, valamint két-két szlovák, illetve lengyel épületet is körbejártunk, a listának azonban nyilvánvalóan nem értünk a végére, így cikkünk nyomán több olvasói levélben is kaptunk újabb kitűnő példákat.

Ezek közül négyet feltétlenül érdemes kiemelni – elsőként a MONIMPEX Külkereskedelmi Vállalat által a Mártonhegyen építtetett lakótelepet, aminek előzetes terveiben tizennyolc sorház szerepelt, bennük kétszintes lakásokkal.

A hetvenes évek derekára elkészült együttes ma is áll, a lakásoknak pedig még csak egy részét szigetelték, így sok helyen látszanak az előregyártott elemek határai: