Szegeden állt a világ legkisebb panelháza, de kevésen múlt az elsősége

A panel szót hallva a legtöbbeknek a magyar kis- és nagyvárosok arcát meghatározó tízemeletes, vagy a hatvanas évek korai négy-öt emeletes épületei jutnak eszébe, pedig az előregyártott elemekből emelt lakóházak világa ennél jóval sokszínűbb.

Különlegességeket a mai Magyarország közel 800 ezer panellakása között is találunk, hiszen a Németországban az elmúlt években lassan újra népszerűvé váló építési mód olyan csodákat szült, mint például a röviddel a rendszerváltás után, a privatizáción áteső Délmagyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat, azaz a DÉLÉP feleslegessé vált készletéből született maroslelei családi ház, amit nemrég a Délmagyar mutatott be.

A Balázs Gábor, illetve apja által építtetett, ma üresen álló másfél szobás otthon mindössze 64 négyzetméteres alapterületű, lapostető helyett pedig – a nyolcvanas évek számos nagyobb paneljéhez hasonlóan – nyeregtetőt kapott.

A Szeged Újszeged nevű városrészében megbújó társa még ennél is kisebb volt, hiszen néhány évvel ezelőtt még mindössze 32 négyzetméteres hétvégi házként várta az egykori tulajdonosait.