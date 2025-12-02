Fekete volt, aztán piros

– mondja Magda Marinko zavarba ejtő kacajjal első gyilkosságáról, amit még Csádban követett el idegenlégiósként. A férfi később sem hagyott fel az emberéletek kioltásával, a magyar kriminalisztika történetének egyik legvéreskezűbb gyilkosának tartják, nem véletlen, hogy az első magyar true crime sorozat az ő történetét célozta meg. A Kegyetlen – Magda Marinko rémtörténete három részben meséli el a gyilkos sztoriját, a sorozat a Paprika Studios saját fejlesztéseként és gyártásában készült, streamingen az RTL+ Premiumon elérhető december 2-től, a tévéképernyőre pedig majd a Viasat3 jóvoltából kerül jövő tavasszal.

Már-már furcsa, hogy az évek óta tomboló true crime őrület csak most termelte ki az első hazai darabot, de az is tény, hogy bár szerencsére Magyarországon nem állnak sorban a Ted Bundyk és a Jeffrey Dahmerek azért, hogy megfilmesítsék a rémtetteiket, akadt borzalom bőven. A híreken túl nagyrészt Dezső András révén kerültek be a köztudatba magyar szervezett bűnözés olyan fejezetei, amelyekkel kapcsolatban a szalagcímek sokszor csak a felszínt kapargatták. A Maffiózók mackónadrágban, a Fedősztori, a Magyar kóla és a Nagyfőnök című könyvei a hazai drogszcénától kezdve a titkosszolgálatokon és a szervezett bűnözés bugyrain át a Portik-ügyig mutatta be azt, hogy bőven van alapanyag a vérfagyasztó magyar történetekben is.

Dezső neve nem véletlenül került elő a Marinko-dokusorozat kapcsán is, az első magyar true crime-ból ő sem maradhatott ki: olyannyira aktív szerepet vállalt, hogy ő maga is kamerák elé ülve rekonstruálja a történteket.

Pontosabban csak igyekszik rekonstruálni, mert ha valami egészen biztosan kiderül a háromrészes sorozatból, az éppen az, hogy valószínűleg sosem tudjuk meg pontosan, mi történt aznap este, amikor 1993 decemberében megölték Szeged leghíresebb cukrászmesterét, vele együtt agyonlőtték feleségét és két gyermekét is.