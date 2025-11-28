Budapestre jön jövőre Johnny Rotten, a Public Image Ltd-vel koncertezik

A Sex Pistols egykori oszlopa, Johnny Rotten, azaz John Lydon által vezetett legendás posztpunk csapat, a Public Image Ltd 2026. május 20-án a Dürer Kertben áll majd színpadra – olvasható a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményében, amely hozzáteszi: a Magyarországon tizenhat évvel ezelőtt már megfordult zenekar a This Is Not the Last Tour című koncertsorozatának részeként érkezik Budapestre.

Az 1978-ban alapított brit-amerikai csapat negyvenhét éves fennállása alatt négy TOP 20-as kislemezt és három TOP 20-as albumot jegyzett az Egyesült Királyságban.

A Sex Pistols feloszlása után született Pubic Image Ltd 1992-ben hosszabb szünetre vonult, majd 2009-ben visszatért, hogy új lendülettel szállítsa a dalokat. Azóta három albumot jegyeztek, közülük a legutolsó, az End of World 2023-ban jelent meg.

Lydon 2023-ban feleségét, illetve menedzserét és barátját is elveszítette, így egy ideig úgy érezte, nem akar többé színpadra állni. Újbóli visszavonulását végül nem jelentette be, hiszen azóta is koncertezik, oldalán Robert „Lu” Edmondsszal (gitár, billentyűs hangszerek), Scott Firth-szel (basszusgitár, billentyűs hangszerek) és Mark Robertsszel (dob) szerepel.