Eszméletlen állapotban szállították kórházba Tara Reidet

Vasárnap reggel kórházba szállították az ájult Tara Reidet a chicagói hotelből, ahol épp megszállt – írja az NBC News. A szállodához a hajnali órákban riasztották a mentőket, mondván, valaki rosszul lett a bárban. A többek közt az Amerikai pitéből is ismert színésznő azóta már jól van, így maga mesélte el, szerinte mi történhetett aznap éjjel.

Emlékei szerint késő este lement a hotel bárjába egyedül, hogy igyon egy pohár bort. Egy ponton kiment az épületből rágyújtani, hátrahagyva a neki kitöltött italt. Mire Reid visszatért a bárba, a poharát valaki letakarta egy szalvétával – állítása szerint tisztán emlékszik, hogy ő biztosan nem így hagyta ott. Ez azonban úgy látszik, nem keltett benne akkora gyanút, hogy ne fogyassza el az ital maradékát. Reid elmondta, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy megitta az utolsó kortyokat, teljes képszakadás számára az este. A következő emléke már az, hogy a kórházban tér magához.

A színésznő szinte biztos benne, hogy valaki kábítószert csempészett az italába, amíg őrizetlenül hagyta a poharát.

Ezt követően Reid állítólag megtette a feljelentést ismeretlen tettes ellen, a helyi hatóságok azonban tagadják, hogy bármilyen bejelentés érkezett volna hozzájuk az üggyel kapcsolatban.

Tara még mindig lábadozik, és szeretné, ha tiszteletben tartanák a magánszféráját. Arra viszont mindenkit szeretne figyelmeztetni, hogy soha senki ne hagyja őrizetlenül az italát, bárhol is legyen, mert ez akárkivel megtörténhet

– fogalmazott a színésznő szóvivője, aki hozzátette, hogy Reid egy ideig nem kíván többet nyilatkozni az esetről.