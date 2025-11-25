Meghalt a Narnia-könyvek egyik ihletője, Jill Freud

Kilencvennyolc évesen meghalt Jill Freud színésznő, aki a Narnia-könyvek egyik főszereplőjét ihlette. Halálhírét lánya jelentette be.

Az én gyönyörű 98 éves anyámnak megvolt az utolsó meghajlása. Egy csodálatos este után – ahol már tudtuk, hogy ez lesz az utolsó –, a gyerekeivel, unokáival és pizzával körülvéve azt mondta, menjünk a fenébe, hogy aludni tudjon. Aztán soha többé nem kelt fel. Az utolsó szavai ezek voltak: szeretlek titeket

– írta.

Az 1927-es születésű Freudot a negyvenes években a blitz alatt menekítették ki Londonból, és Oxfordba vitték a bombázás elől. C. S. Lewis családja vette magához, ahol szobalányként dolgozott. Később azt nyilatkozta, hogy bár olvasta az író könyveit, fogalma sem volt róla, hogy az a Jack Lewis, aki magához vette, azonos az íróval. Két évvel később rakta össze, amikor az egyik polcon meglátta sorban a könyveit. Ot tartózkodása alatt megismerte az író olyan barátait, mint J. R. R Tolkien.

Lewis 1949 és 1954 írta meg a Narnia krónikáit, Freud évekkel később tudta meg, hogy a főszerepet alakító négy gyerek egyikét, Lucyt, aki három könyvben is főszereplő, róla mintázta. 18 éves volt, amikor elhagyta Lewisék házát, és színésznek tanult – a színiiskoláját Lewis fizette. Később a West Enden játszott, de tévés és rádiós szerepeket is vállalt. Hozzáment Sigmund Freud unokájához, Clement Freudhoz, akit később lovaggá ütöttek, így a színésznő megkapta a Lady Freud megnevezést. Két színházat is vezetett Suffolkban.

Utolsó szerepét 2003-ban játszotta az Igazából szerelem című filmben, ebben Patet, a Downing Street házvezetőnőjét alakította.