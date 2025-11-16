Vége a rovarinváziónak: újra megnyitja kapuit a Pannonhalmi Főapátság könyvtára

Ahogy arról májusban beszámoltunk, rovarinvázió miatt ideiglenesen bezárták a Pannonhalmi Főapátság könyvtárát. Most azonban már látszik a fény az alagút végén, és a jelenlegi állás szerint január közepétől ismét megnyitja kapuit a nyilvánosság előtt az InfoStart értesülései szerint. Az anoxiás eljárást alkalmazó irtási munkálatok alatt a könyveket hat-nyolc héten keresztül speciális fóliákból készült bálákban tartották.

A főapátság klasszicista teremkönyvtárában májusban észlelt, intenzív, nagy kiterjedésű fertőzés mögött a meglehetősen szapora kenyérbogár állt. Ez a rovar elsősorban konyhákban és raktárakban okoz problémát, mivel kifejezetten szereti bizonyos élelmiszerfajtákba befészkelni magát. Viszont, mivel a sötét, háborítatlan, meleg környezetet kedvelik, ezért a könyvtárakban is előfordulhatnak. A szakértők szerint a kártevők a látogatók ruháján, személyes tárgyain, vagy akár a nyílászárókon keresztül is bejuthattak a könyvtárba.

Az irtási munkálatok szeptember elejéig tartottak – miután az érintett darabokat vizsgáló szakemberek és restaurátorok egyenként ellenőrizték a könyvek fertőzöttségét, a szakértői vizsgálat megállapítása szerint az eljárás sikeres volt. A folyamat során a polcrendszert is speciális módszerekkel kellett megtisztítani, amiken a könyvek lekerülése után felújítási munkálatokat is végeztek. Előreláthatólag az év végéig minden könyv a helyére kerül majd.

A Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója, Dejcsics Konrád az InfoRádióban elmondta, a jövőben kiemelt odafigyeléssel gondoskodnak róla, hogy a rovarfertőzés ne ismétlődhessen meg. Nemcsak a látogatók zsilipszerű beléptetésére ügyelnek majd, de a bent tartózkodók létszámát is szigorúbban fogják szabályozni az újranyitás után.