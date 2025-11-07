Itt a Stranger Things utolsó évadának első öt perce, túl sok dolog történik benne

Kilenc év és négy hónap – ennyi telt el a Stranger Things premierje óta, az azóta felnőtt főszereplők pedig most összehozták az ötödik évadot, amelynek első része hálaadáskor, november 26-án, a többi pedig karácsonykor, illetve szilveszterkor kerül fel a Netflixre.

A negyedik évadot lezáró történések után tizennyolc hónappal játszódó évadnyitóból a streamingszolgáltató most megmutatott öt percet, ami több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.

Az első pillanatokban a Will Byers eltűnése után hat nappal, 1983. november 12-én történteket láthatjuk, amikor a fiú a házuk Tótágas-(Upside Down-)verziójában, összegömbölyödve énekli a Should I Stay or Should I Go című dalt, amelyet bátyja szüleik egy veszekedése alatt mutatott neki.

A házban ezután egy Demogorgon tűnik fel, Will pedig az erdőbe rohan, ahol reméli, hogy fára mászva lerázhatja a szörnyet. Nem így történik, hiszen lezuhan az egyik ágról, a Demogorgon pedig Vecnához viszi a fiút, aki kijelenti:

Végre elkezdhetjük! Te és én csodás dolgokat fogunk valóra váltani, William!,

majd valamilyen anyagot a gyerek szájába töm.