A forradalom kórháza elé készült Budapest első ’56-os emlékhelye, de még a felállítása előtt átalakították

Az 1956-os forradalom leverése után fél évvel, titokban született meg az ország első, az eseményekre emlékeztető emlékműve – írtuk meg néhány nappal ezelőtt, bemutatva a szombathelyi Kámoni Arborétumban lévő növénycsoportot, amit Bánó István erdőmérnök ötvennégy malonyai tujából hozott létre.

A mű elve pofonegyszerű volt: a szakember egymáshoz közeli foltokban 1, 9, 5, 6, 10, illetve 23 növényt helyezett el, ezek a számok pedig egymás mellé helyezve a forradalom kitörésének dátumát adták ki.

Cikkünk megjelenése után kiderült, hogy az abszolút elsőség kérdése nem is annyira egyértelmű: a nem a szó szoros értelmében élő anyagból készült emlékhelyek közt a Rókus Kórház kápolnájának virágtartója lehetett az első, kérészéletű próbálkozás.