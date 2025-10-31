Magyar máltai lovagok és római ösztöndíjasok sírját újították fel az olasz fővárosban

Helyreállították a műemléki védettséget élvező római temető, a Verano magyar parcellájának sírjait, ahol most, halottak napja alkalmából a magyar egyház és állam diplomáciai képviseleteinek tagjai tartottak megemlékezést – írja az MTI.

A tudósításból kiderül: Olaszország legnagyobb történelmi sírkertjében az elmlt időszakban a külföldi magyar emlékhelyekre szánt állami forrásokból több magyar sírt is restauráltak.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Szentszéknél akkreditált római magyar nagykövetség együttműködéséből született munkákat követő megemlékezésen Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki nagykövet és Kovács Ádám Zoltán nagykövet mellett a diplomáciai képviseletek, a Római Magyar Akadémia és a római Szent István Ház, valamint az olasz főváros magyar közösségének számos tagja is tiszteletüket tették.

A több mint nyolcvan hektáros temetőben többek közt a magyar máltai lovagok temetkezési helye újult meg, benne Apor Gábor egykori bécsi (1934-1935) és vatikán (1938-1944) nagykövet, külügyminiszter-helyettes (1935-1938) végső nyughelyével, aki 1952 és 1958 között a római székhelyű Szuverén Máltai Lovagrend nagykancellárja volt, és 1969-ben hunyt el az olasz fővárosban. Tőle néhány lépésnyire Kovách Tibor Angelus kapucinus atya sírját találjuk, aki 1973 és 1999 között volt az olaszországi magyarok főlelkésze.

Egy másik, szintén helyreállított síremlék a Római Magyar Akadémia egykori ösztöndíjasainak földi maradványait őrzi.

A temető egy sor világhírű művésznek is otthont ad: itt találjuk többek közt Bud Spencer, Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Alberto Moravia sírját is.