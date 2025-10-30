„Humanista és harcos volt” – így búcsúznak György Pétertől

Sorra osztják meg búcsúposztjaikat a közösségi felületeken a politikusok, pályatársak, közéleti személyiségek György Péterről. Az esztéta, író, az ELTE egykori oktatója kedden halt meg hetvenegy éves korában.

Karácsony Gergely főpolgármester posztjában azt írta, György nélkül nehezebb lesz őrizni, és ápolni a kultúrát, visszautasítani a megvetettséget. „Elment egy nagy gondolkodó, egy óriás humanista, egy kérlelhetetlen demokrata, a műveltség eszményének akkurátus őrzője, elment a barátom.”

A Magvető nevében Szegő János szerkesztő búcsúzott:

Bombera Krisztina újságíró arról írt, egyetemistaként milyen hatással volt rá az ELTE oktatója:

György Péter és a média tanszék gyökeresen megváltoztatta, ahogy addig gondolkodtam magamról, a lehetőségeimről, újságírásról vagy a közélet alakításának lehetőségeiről egy jobb és igazságosabb Magyarországért. Péter – és a tanszék legtöbb tanára – azt tanította, hogy az életben a navigáció alapillére a kritikai gondolkodás. A szuverenitás. Az együttérzés a gyengébbekkel. Újságíróként a műveltség, az olvasottság növelése elengedhetetlen. Szakmai módszertanként az egyenlő bánásmód tisztességes betartása az alap. Folytathatnám…. György Péter volt az első ember az életemben, aki azt mondta, jó újságíró válhatna belőlem. Dolgozzak meg érte. Tanuljak, fejlődjek. Ő ajánlott egykor a régi TV2-nek

– írta.

Veiszer Alinda újságíró azt írta, „én ahányszor találkoztam vele, mindig lelkesen magyarázott egy- egy fontos morális dilemmáról. Nem volt mesterem, de nem mulasztott el alkalmat, hogy kifejezze, mellettem áll – legutóbb a hírtv-s elbocsátásomkor. Én meg mindig nagyon kíváncsian hallgattam a megfejtéseit a világról. Terveztük, hogy eljön még beszélgetni, aztán addig addig toltuk, hogy már nem jön el sem, szembe sem. Nagy kár.”

Rónai Egon arról emlékezett meg, hogy György rendszeres vendége volt az Egyenes beszédben. „Humanista és harcos volt. Benne ez a kettő összetartozott. A műsor rendszeres vendége volt betegsége elhatalmasodásáig. Tisztelettel emlékezem rá.”

Fodor Gábor volt országgyűlési képviselő, miniszter, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója azokat az időket idézte fel posztjában, amelyekben az esztéta tanácsadóként segítette miniszteri munkáját:

„Gyakran volt része a közutálat-közkedveltség hideg-meleg vizes fürdőjében, néha minden átmenet nélkül. Nem szabta meg működését az elismerés, de nagyon is érdekelte. Kereste műfajok, irányzatok, helyek mögött a mélyebb összefüggéseket, és tekintete rendre a felszínen kalandozott. Nevető szemű, kissé éneklő hangú, jókedélyű, távolságtartó kritikus, aki egyből át tudott csapni a kíméletlen közéleti frontharcosba. Nem értettünk egyet szinte semmiben. Kivéve, ha igen, ami gyakran megesett. A magyar avantgárdról, az építészetről, a médiáról és természetesen a közéletről általa írtakat, mondottakat fogják még vitatni. Mert van min vitázni. Szerintem főműve az Apám helyett megrázó, elkalandozó emlékregény. Nyugodjon békében György Péter. Megint szegényebbek lettünk” – írta Hont András publicista posztjában.

Radnóti Sándor Széchenyi-díjas művészetfilozófus, esztéta György hatvanadik születésnapjára írt szövegével emlékezett: