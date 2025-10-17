megasztárnmhhosváth zsolttv2
„Ezúton is szívélyesen gratulálok, és természetesen ment is a bejelentés” – Osváth Zsolt feljelentette a TV2-t

2025. 10. 17. 12:20
Mikes Zsüliett idén másodszor jelentkezett a Megasztárba, a párbaj során végül kiesett a versenyből. Mikor kiviharzott a színpadról, a női mosdóba szaladt, ahol pánikrohama volt – ezt onnan tudni, hogy a TV2 stábja ide is követte a versenyzőt, sőt le is adták a jelenetet a szombati műsorban.

Sokak mellett Osváth Zsolt is felháborodással fogadta a történteket. A tartalomgyártó egy YouTube-videóban fejtette ki a véleményét, majd azt is elmondta, hogy feljelentette a csatornát.

„A TV2 újabb vörös vonalat lépett át, amikor egy pánikrohamát éppen átélő fiatal versenyzőlányt követtek egy női WC-be egy férfi operatőrrel… Részletkérdés. Csakhogy legyen néhány percnyi értékes nyomorpornó, és ezt tudják szolgáltatni a trash-t igénylő közönségnek.”

Ezúton is szívélyesen gratulálok, és természetesen ment is a bejelentés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak. Remélem, hogy olyan 5–15 millió forintra büntetik nagyjából a produkciót

– mondta, majd a nézőket is hasonlókra buzdította: „Ti is nyugodtan jelentsétek csak, mert ez már tényleg annyira undorító. És nem az van, hogy forgatási terület volt. Itt egy kislány konkrét pánikrohamot kapott, hogy kivágták a versenyből, bement a WC-be, és utánamentek egy kamerával, mert volt még rajta mikroport. Ez egyáltalán nem korrekt”.

