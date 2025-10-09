Saoirse Ronan játssza majd Paul McCartney feleségét Sam Mendes négy Beatles-filmjében

Nem kis feladatot vett a nyakába Sam Mendes, hiszen másfél évvel ezelőtt bejelentette: a Beatles mind a négy tagjáról külön filmet forgat.

A projektről azóta nem lehetett túl sokat hallani, az azonban biztossá vált, hogy a Ringo Starr bőrébe bújni készülő Barry Keoghan dobolni tanul, a többi tagot pedig Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison), illetve Harris Dickinson (John Lennon) fogja alakítani.

A rendező idén márciusban azt ígérte, hogy az egyelőre The Beatles – A Four-Film Cinematic Event néven futó sorozat mindegyik része 2028 áprilisában fog debütálni a mozikban, az azonban kérdés, hogy ugyanazon a napon, vagy akár heti tempóban akarják őket bemutatni. Ez a lényegen nyilvánvalóan nem sokat változtat, hiszen mindössze két és fél év van hátra a premierig, így most már legfőbb ideje véglegesíteni a stáblistát.

Mendes most jókora lépést tett ebbe az irányba – írja a Variety –, hiszen magyar idő szerint szerdán kiderült, hogy hogy Linda McCartney-t, Paul feleségét a négy Oscarra is jelölt Saoirse Ronan alakítja majd.

Linda és Paul 1967-ben találkozott, két évvel később pedig össze is házasodtak. 1971-től a Beatles feloszlása után született Wings-ben játszottak együtt: a nő vokalistaként, illetve billentyűsként vette ki a részét a zenekar életéből.

Ronan stábtaggá válásának hírét a Sony stúdió egyelőre még nem erősítette meg.