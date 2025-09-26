kultúraközéletnagy ervinpolitika
Kultúra

Nagy Ervin: Az forog kockán, hogy Fehéroroszország leszünk vagy Ausztria

Mohos Márton / 24.hu
admin Ács Anna Mária
2025. 09. 26. 10:11
Mohos Márton / 24.hu
A színésznél jelenleg prioritást élvez a rendszerváltás a színészet fölött, mivel úgy látja, jelenleg muszáj részt venni a közéletben annak érdekében, hogy a demokrácia életben maradhasson.

A HVG-nek nyilatkozott a napokban Nagy Ervin, akinek a jelenléte mostanság sokkal jellemzőbb a politika színterére, mint a színházra. Az interjúban elmesélte, hogyan került nála ideiglenesen parkolópályára a művészet, hogyan látja a politikát a jövőben és mi lesz abban a Tisza Párt felelőssége.

Az értelmes párbeszédek, a vitakultúra kialakítása szerintem kardinális kérdés abban is, hogy milyen lesz a magyar kultúra a következő száz évben

– világított rá a színész a Tisza Párt egyik jövőbeli fő feladatára, amennyiben jövőre kormányra kerülnek.

Nagy úgy látja, hogy itthonról eltűnt az a kerekasztal-hangulat, ami teret adhatna az értelmes párbeszédeknek.

Hát, ezeket az asztalokat Orbán Viktor felgyújtotta egy erdőben, de ezt tette Vidnyánszky Attila is

– hozta szóba a színházi rendező Vidnyánszky felelősségét a színházi kultúra jelenlegi állapotát illetően, akiről úgy érzi, elárulta a saját szakmáját. A rendezőt úgy jellemzi, mint homokozóban játszó óvodást, aki nemcsak elveszi mindenki más játékát, hanem meg is tapsoltatná magát érte.

Nagy elmondta, hogy jelenleg – a rendszerváltás érdekében – a színészet nála parkolópályára került. Úgy gondolja, hogy olyan időkben egyszerűen muszáj közéletileg aktívnak lenni, amikor a demokrácia a tét – hazánkban pedig, úgy látja, jelenleg az forog kockán, Fehéroroszország leszünk vagy Ausztria.

Az interjú során azt is latolgatta, hogyan nézne ki, ha a mostani rendszer leváltását követően kulturális miniszteri pozícióba kerülne. Többek közt visszaadná a színész szakma önbecsülését, és bosszúhadjárat nélkül szüntetné meg a művészet jobb- és baloldali polarizáltságát Magyarországon. Ettől függetlenül tartja magát ahhoz, hogy mindenképp vizsgálatot igényelnek a hazai kulturális színtér azon részei és intézményei, amelyek esetében, megfogalmazása szerint, „iszonyú pénzek mentek ki a seggnyaloncok univerzumába”.

Szóval a következő nyolc hónapban a rendszerváltásé a főszerep. Az, hogy a hátralévő életemben milyen helyet fog elfoglalni a politika, már más kérdés

– összegezte álláspontját a színész.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Török Gábor a „Zsolti bácsis” ügyről: Addig nem lesz változás, amíg csak az fáj, ami nekünk árt
Személyazonosság-lopás vagy tolvajlás? – nagy bajba kerülhet a tízszeres világbajnok
Magyar: Ha Semjén feljelent valakit, 1 órán belül kimegy a rendőrség, de a Szőlő utcában tíz évig nem csináltak semmit
„Azonnal meghalnék” – Egy nő beszorult egy óceánjáró vízi csúszdájába
Sokkolta a „zsoltibácsizás” a kormányoldalt, pedig a Fidesznek évtizedes múltja van a fekete kampányokban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik