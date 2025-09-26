Nagy Ervin: Az forog kockán, hogy Fehéroroszország leszünk vagy Ausztria

A HVG-nek nyilatkozott a napokban Nagy Ervin, akinek a jelenléte mostanság sokkal jellemzőbb a politika színterére, mint a színházra. Az interjúban elmesélte, hogyan került nála ideiglenesen parkolópályára a művészet, hogyan látja a politikát a jövőben és mi lesz abban a Tisza Párt felelőssége.

Az értelmes párbeszédek, a vitakultúra kialakítása szerintem kardinális kérdés abban is, hogy milyen lesz a magyar kultúra a következő száz évben

– világított rá a színész a Tisza Párt egyik jövőbeli fő feladatára, amennyiben jövőre kormányra kerülnek.

Nagy úgy látja, hogy itthonról eltűnt az a kerekasztal-hangulat, ami teret adhatna az értelmes párbeszédeknek.

Hát, ezeket az asztalokat Orbán Viktor felgyújtotta egy erdőben, de ezt tette Vidnyánszky Attila is

– hozta szóba a színházi rendező Vidnyánszky felelősségét a színházi kultúra jelenlegi állapotát illetően, akiről úgy érzi, elárulta a saját szakmáját. A rendezőt úgy jellemzi, mint homokozóban játszó óvodást, aki nemcsak elveszi mindenki más játékát, hanem meg is tapsoltatná magát érte.

Nagy elmondta, hogy jelenleg – a rendszerváltás érdekében – a színészet nála parkolópályára került. Úgy gondolja, hogy olyan időkben egyszerűen muszáj közéletileg aktívnak lenni, amikor a demokrácia a tét – hazánkban pedig, úgy látja, jelenleg az forog kockán, Fehéroroszország leszünk vagy Ausztria.

Az interjú során azt is latolgatta, hogyan nézne ki, ha a mostani rendszer leváltását követően kulturális miniszteri pozícióba kerülne. Többek közt visszaadná a színész szakma önbecsülését, és bosszúhadjárat nélkül szüntetné meg a művészet jobb- és baloldali polarizáltságát Magyarországon. Ettől függetlenül tartja magát ahhoz, hogy mindenképp vizsgálatot igényelnek a hazai kulturális színtér azon részei és intézményei, amelyek esetében, megfogalmazása szerint, „iszonyú pénzek mentek ki a seggnyaloncok univerzumába”.

Szóval a következő nyolc hónapban a rendszerváltásé a főszerep. Az, hogy a hátralévő életemben milyen helyet fog elfoglalni a politika, már más kérdés

– összegezte álláspontját a színész.