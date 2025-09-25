Priscilla Presley: Michael Jackson azért vette el a lányom, hogy vonzó, heteroszexuális férfi benyomását keltse

Szeptember 23-án jelent meg Priscilla Presley, a néhai Elvis Presley volt feleségének memoárja. A könyv Softly, As I Leave You: Life After Elvis címmel került a polcokra és újra a Presley névre irányította a világ figyelmét. A rock ‘n’ roll királyának egykori felesége tabuk nélkül vall közös életükről és a családot övező szóbeszédekről. Többek közt olyan véleményeket is megfogalmaz, mint például, hogy szerinte Michael Jackson egyedül azért vette el lányát, Lisa Marie Presley-t, hogy vonzó, heteroszexuális férfi benyomását keltse – írja az Entertainment Weekly.

Elképesztően viszolyogtam ettől a házasságtól. Legbelül tudtam, hogy Michael nem Lisa Marie-t veszi el, hanem a Presley-dinasztiát. A pop királya összehozta magát a rock ‘n’ roll királyával

– áll a memoárban.

Presley a könyvben kifejti, Jackson a gyermekbántalmazási vádak napvilágra kerülésekor kereste fel lányát. A pár 1994. május 26-án kelt egybe meglehetősen rövid párkapcsolat után. Presley már akkor is úgy gondolta, a pop királya csupán eszközként tekintett lányára, akivel az imidzsét szerette volna helyreállítani a világ előtt.

Egy olyan időszakban vette el, amikor égető szüksége volt pár jó pontra a nyilvánosságnál és vonzó, heteroszexuális férfi benyomását kellett keltenie

– írja a könyvben, hozzátéve, lánya azért ment bele a frigybe, mert megsajnálta Jacksont és bízott az ártatlanságában.

Nemcsak manipulatívnak nevezi az énekest, hanem azt is elmondja, szerinte az általa közvetített gyermeki ártatlanság csupán egy álarc volt. Ugyan lánya akkor nem vette komolyan édesanyja aggályait, Presley szerint később rájött, hogy férje a magánéletben nem az, akinek a közönségnek mutatja magát. A könyvben azt állítja, Jackson hamar szóba hozta a gyermekvállalást is – sőt, elmondása szerint meg is fenyegette lányát, hogy amennyiben ő nem szül neki gyerekeket, akkor majd Debbie Rowe fog. Ez egyébként valóra is vált, hiszen az énekesnek később két gyereke is született Rowe-tól.

1996-ban végül Lisa Marie beadta a válókeresetet és elvált a pop királyától és, ahogy Presley fogalmaz, szinte hallotta, ahogy Elvis a síron túlról is felsóhajt megkönnyebbülésében.

Lisa Marie 54 évesen halt meg szívrohamban 2023-ban.