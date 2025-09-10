Visszatér a képernyőre a Kész Átverés

Visszatér a képernyőre az 1997-ben indult, több évadot megélt Kész Átverés, tudtuk meg az RTL közleményéből. A műsorvezetői szerepben ezúttal Istenes Bencét láthatjuk majd, a celebek megviccelésében pedig Pető Brúnó lesz a segítségére az új részekben.

Nagy kedvencünk ez a műsor. Évekkel ezelőtt, amikor készítettük, igazi csapatmunka zajlott, ami most is jellemzi majd az alkotói munkát. Az pedig egyértelmű volt, hogy Istenes Bence lesz a műsorvezetője, aki már jó ideje emlegeti, hogy mennyire szeretne ezzel a műsorral dolgozni. Így azon túl, hogy a házigazda szerepét látja el, az alkotói munkában is részt fog venni

– mondta Verebély Marcell, az RTL kreatív vezetője.

A műsort hazánkban a legnézettebb és leghosszabb ideig futó prank (csíny) show-ként tartják számon. Indulása óta számos hírességre lecsaptak az alkotók és az egykori műsorvezető, Sebestyén Balázs, néhány emblematikus pillanat pedig még most is a közösségimédia-felületek legkedveltebb tartalmai közé tartozik.

Az újjászületett Kész Átverést hamarosan megtekinthetjük az RTL csatornáján, később pedig a Creator TV YouTube-csatornáján és az RTL+ felületén is elérhető lesz.