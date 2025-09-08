Meghalt Rick Davies, a Supertramp alapítója

Nyolcvanegy éves korában meghalt Rick Davies brit énekes, a Supertramp egyik alapítója. A művész Long Island-i otthonában halt meg hosszú betegség után. Davies myeloma multiplexben szenvedett, amely a plazmasejtek daganatos megbetegedése.

Davies az angliai Swindonban született, a zenekar közleménye szerint akkor kötelezte el magát örökre a zene iránt, amikor gyerekkorában meghallgatta Gene Krupa Drummin’ Man című számát.

Davies 1969-ben alapította a Supertrampet nem éppen hétköznapi módon: hirdetést adott fel egy újságban, és így talált maga mellé zenészeket. A zenekart Richard Palmer gitárossal és Robert Millar dobossal hívta életre, első albumuk 1970-ben jelent meg, ám olyannyira nem volt sikeres, hogy mind Palmer, mind Millar kilépett a zenekarból. Második albumuk hasonló fogadtatásban részesült, a harmadik, a Crime of the Century azonban meghozta számukra az elismerést 1974-ben. Legismertebb és legsikeresebb lemezük az 1979-ben kiadott Breakfast in America volt, amelyen a zenekar olyan slágerei szerepeltek, mint a The Logical Song, a Breakfast in America, a Goodbye Stranger és a Take the Long Way Home.

A Supertramp felállása az évek során folyamatosan változott, Davies volt az egyetlen állandó tag. Utolsó albumukat 2002-ben adták ki, ám ezt követően is turnéztak különféle felállásokban.

A színpadon kívül Rick melegszívűségéről, rugalmasságáról és a feleségéhez, Sue-hoz való odaadásáról volt ismert, akivel több mint öt évtizedet töltött együtt. Azt követően, hogy súlyos egészségügyi problémákkal küzdött, ami miatt nem tudta folytatni a turnézást a Supertramp zenekarral, élvezte, hogy szülővárosában élő barátaival, a Ricky and the Rockets zenekarral léphetett fel

– írta a zenekar a közleményében.