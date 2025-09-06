hátsó ablakművészettörténetfreskónagy-britannia
Évszázadokra eltűnt egy középkori brit templom méretes freskója, egy felújításkor került elő

2025. 09. 06. 16:51
Az utolsó ítéletet mutatja, mégpedig vérvörös festékkel.

Az apró angol falvacska, Chaldon XI. századi gyökerű Szent Péter és Pál-templomát a közösség 1870-1871-ben újjíttatta fel, remélve, hogy a következő évszázadokban is az lehet az otthonuk, arra azonban senki sem számított, ami a többször is átépített belsőben találtak: a nyugati falról egy 1170 körül született, méretes kép került elő.

A jórészt vörös temperával készült, világosabb árnyalattal kidolgozott alakok tucatjait mutató freskó a végítéletet mutatja: az angyalok által vezetett emberekről a képen épp az dől el, hogy Jézus Krisztus döntése után az érzékletesen ábrázolt Pokolba kerülnek-e, vagy felmászhatnak a mennyekbe vezető létrán.

A munkát a XVI. vagy XVII. században, a puritanizmus térhódításakor festhették le, amikor úgy gondolták, hogy az a részleteivel túlzottan is megragadja az emberek figyelmét, így azok nem tudnak figyelni a pap szavaira.

