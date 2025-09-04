Magyar-amerikai produkció is szerepel a rangos amerikai filmfesztivál versenyprogramjában

A 34. St. Louis-i Nemzetközi Filmfesztivál (SLIFF) programja keretein belül mutatják be az Egy nő körvonalai (The Silhouette of a Woman) című magyar-amerikai nagyjátékfilmet novemberben.

A három nyelven – nagyrészt angolul, amellett magyarul és olaszul – megszólaló film rendezői Szajki Péter és Szajki-Vörös Adél, a főszerepekben pedig Bordán Lilit, Steve Pound-ot és Paolo Spezzaferrit láthatjuk – közölték az alkotók az MTI-vel csütörtökön. A közlemény szerint a történet középpontjában egy háromgyermekes anya áll, aki a mentális túlterheltség határán úgy dönt, kiszakad a hétköznapokból és egy toszkán vendégházban próbál újra kapcsolódni önmagához. Mint írták, a film az olyan nők belső konfliktusaira fókuszál, akik miközben igyekeznek megfelelni a családi és társadalmi elvárásoknak, saját magukat sem szeretnék feladni.

A november 6. és 16. között megrendezett SLIFF az 1992-ben indult regionális filmfesztiválból nőtt ki és mára az egyik legelismertebb nemzetközi filmművészeti eseménnyé vált az Amerikai Egyesült Államok középnyugati részében.

A filmet Hartung Dávid, a Larry operatőre fényképezte, vezető producerei Kocsó Ábel és a két alkotó. További producerei Ferenczy Gábor és az amerikai Alexandria Michelle. Az Egy nő körvonalai gyártói a Good Vibes Only Productions és a P&A Productions.

Szerettük volna megmutatni, hogy független pénzből, piaci alapon, befektetők és barátok segítségével hogyan lehet sikerre vinni magyar alkotókkal és stábbal egy angol nyelvű, nemzetközi közönségnek szóló filmet. A következő feladatunk, hogy egy világforgalmazó segítségével minél több nézőhöz eljuttassuk

– idézték a közleményben Kocsót, a Good Vibes Only Productions vezető producerét.

A film magyarországi bemutatója jövőre várható.