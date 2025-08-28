„Telt házra számítok, a közönség szeretetében reménykedem” – újra összeáll a V-Tech

A 90-es évek a hazai színtéren is a fiúbandák időszaka volt, ekkoriban futott be a V-tech nevű formáció is Kecskés Tiborral (Kefir) és Bukovszky Józseffel (Szamóca). A duó első lemeze 1998-ban jelent meg, olyan dalokkal, mint a Vele minden jó, az Éjfél után vagy a Vétkezz velem. Ezt azután további hét album követte, 2004-ben viszont feloszlott az együttes: Szamóca alapított egy új zenekart, és új életet kezdett, Kefír pedig tovább folytatta zenei karrierjét.

A páros most az Index-nek adott interjúban elmondta:

2026. április 4-én Kefir és Szamóca ismét együtt áll színpadra az MVM Dome-ban, vagyis újra összeáll a V-Tech.

A két zenész először a T-Boyz nevű rockzenekarban játszott együtt, de ott még nagyrészt feldolgozásokkal foglalkoztak. Mikor aztán elkezdtek saját, dancefloor típusú, digitális zenét írni, közben meg véletlenül egy szintetizátort is nyertek a Yamaha karácsonyi sorsolásán, inkább kiváltak a bandából. Megszületett a V-Tech.

Bár a duó első három lemezén saját bevallásuk szerint is érezni az ‘N Sync- és Backstreet Boys hatását, Kecskésék sosem tartottak attól, hogy a korszakban divatos fiúbandák lemásolásaként gondolnak majd rájuk – márcsak azért sem, mert ők maguktól álltak össze, és saját dalokat játszottak.

A magyar nyelvet teljesen másképp használja egy énekes, mint az angolt, nekünk pedig olyan dalszövegeink voltak, amiket énekelt velünk a közönség, ez számunkra nagyon fontos volt. Ennek köszönhetően a dalaink sok remixet megéltek, diszkóban is tudták játszani őket, lehetett rájuk tombolni. Küzdöttek is a remixekkel, mert mindig vaktempó volt, de a közönség volt a lényeg, és náluk működött

– fogalmaz Bukovszky.

Rögtön az első daluk után sokan megismerték őket, az ugyanis felkerült egy válogatáslemezre, aztán egy ismerősük révén a rádióba is bekerült. A kezdeti sikerek időszakára Kecskés Tibor így emlékszik vissza:

Amikor megszólalt az első dalunk éjszaka a Juventusban, pezsgőt bontottunk, már vártuk, hogy mikor kezdik el játszani. Aztán hirtelen nagyon-nagyon sok dolgunk lett. Mindenki támogatott minket, lett ruhaszponzorunk, turnébuszunk, sofőrünk. Sokáig nem volt még saját autónk sem. Volt, hogy a rakparton egy augusztus 20-i rendezvényen léptünk fel, és villamossal mentünk oda, majd amikor lejöttünk a színpadról, mivel a Mester utcában laktunk, visszaszálltunk a villamosra a nézők, tulajdonképpen a közönség közé. Mondták is, hogy »Nézd már, nem ezek voltak a színpadon?«

Az első albumot követő pörgős időszak boldog, de megterhelő volt. Előfordult, hogy egy hétvége alatt 16 fellépést tudtak le, Szilveszter este például rendszerint 13-at: „kezdtünk délután, és reggel hatig csináltuk” – mondja Bukovszky. A kiadó részéről is akadtak kemény elvárások, például, hogy

nem tudhatta meg a közönség, ha a két zenésznek barátnője volt.

A 2004-es különválás békésen zajlott, az azt követő 20 évben viszont nem nagyon beszéltek egymással, bár az újra összeállásra mindketten sokat gondoltak.

Egész egyszerűen arról volt szó, hogy a Szamóca ki akarta próbálni magát egy másik zenekarban, más utat szeretett volna járni, civil életet élni. Én viszont ragaszkodtam a V-Tech-hez, mert mindig is szerettem csinálni, ez az én világom, ma is szeretem a dalainkat. Azóta is járom az országot, koncertezek, találkozom a közönséggel, és még ennyi év után is gyakran találkozom a kérdéssel, hogy tudok-e valamit Szamócáról. Ez elültette a bogarat a fülemben, bár már évek óta beszéltünk erről. Mondta is, hogy nagyon szívesen visszajön, csináljunk valami újat, vagy éppen folytassuk ott, ahol abbahagytuk. Tulajdonképpen az évek alatt ráébredtünk arra, hogy ennek semmiféle akadálya nincs

– mondja Kecskés.

Az áprilisi nagykoncert V-alakú színpadát a tervek szerint Szente Vajk rendezi majd, lesznek táncosok és szimfonikus zenekar is. „Telt házra számítok, a közönség szeretetében reménykedem, és abban, hogy az MVM Dome-ban is együtt éneklik majd velünk a slágereket” – fogalmazott Kecskés. Ezután a tervek szerint turnéra indulnak, a koncert kisebb változatát utaztatják majd.

A V-tech azért igyekszik kicsit megújulni is az összeállás alkalmából: ma jelent meg az idén 25 éves Álmodoztam című dalukból készült remix, amit Lotfi Begi készített.