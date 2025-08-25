hankó balázsutónevektörvénymódosítás
Kizárólag a gyermek jövője és személyiségfejlődése szempontjából megfelelő utóneveket adhatnak majd a szülők az új törvénymódosítás szerint

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 08. 25. 09:16
Mohos Márton / 24.hu
Az új törvénymódosítás kimondja, hamarosan a kultúráért és innovációért felelős miniszter rendelkezhet a hazánkban adható utónevekről. Ezt a szerepet jelenleg Hankó Balázs tölti be, aki kiemelte, a szigorúbb szabályozásra azért van szükség, mert az utónevek nemcsak kulturális örökségünk hordozói, hanem meghatározzák a gyermekek egész életét is.

Júniusban jelent meg a Magyar Közlönyben a törvénymódosítás, miszerint a jövőben a kultúráért és innovációért felelős miniszter miniszteri rendeletben állapítja majd meg a hazánkban adható utóneveket. Ezt a szerepet jelenleg Hankó Balázs tölti be, aki most a Magyar Nemzetnek elmondta, rövidesen csak a miniszteri rendeletben meghatározott listán szereplő neveket adhatják majd a szülők. Ezeket a miniszter egy arra kijelölt bizottsággal és a témában releváns kutatókkal való konzultációt követően hagyja jóvá. A törvény augusztus 19-től vált hatályossá, ettől függetlenül viszont továbbra is lehet majd kérelmezni egy-egy új utónév felvételét az ELTE Nyelvtudományi Központnál (NYTK).

Ahogy azt korábban megírtuk, a törvényjavaslatot Kósa Lajos nyújtotta be idén májusban, amiben azzal érvelt, az új szabályozással közhitelességet nyerne az utónévjegyzék, sok névnek szerinte pedig semmi keresnivalója a jelenleg is adható nevek listáján. A javaslatot gyorsan el is fogadták, augusztus elején pedig befagyasztották az új névkérelmek elbírálását.

Friss interjújában Hankó kiemelte, a szorosabb ellenőrzésre azért van szükség, mert az utónevek a kulturális örökségünk hordozói, amelyek meghatározzák a gyermekek egész életét. Hozzátette, fontos, hogy a szülők mindenek előtt a gyermek jövője és személyiségfejlődése szempontjából megfelelő nevet adjanak a gyermekeiknek.

A döntéshozatali folyamatban résztvevő bizottságba a nemzetiségi és az egyházi képviselők, valamint a néphagyomány és kultúra értékeit megjelenítő szaktekintélyek is kerülnek majd. A nemzetiségek ügyében azonban korlátozott a tárcavezető hatásköre: ebben az esetben a nemzetiségi önkormányzat javaslattétele a mérvadó, a miniszter pedig csak felülvizsgálatra küldheti vissza az adott utónevet, amennyiben az meglátása szerint jó erkölcsbe ütközne, vagy hátrányos lenne a viselőjére nézve a magyar nyelvi környezetben.

Kapcsolódó
„További utasításig nem fogadunk el új utóneveket” – nem válaszolt a miniszter a Nyelvtudományi Kutatóközpont kérdéseire
Hankó Balázsnak elvileg augusztus 19-én rendeletben kellene kihirdetnie a miniszter által elfogadott új utónévjegyzéket, ám a névkérelmeket véleményező kutatóközpontnak a kérdéseire egyelőre nem is válaszolt a tárcavezető.

