Hátborzongató videót hagyott hátra az amerikai nő, aki előbb családjával, majd önmagával is végzett

2025. 08. 23. 12:16
Holtan találtak két gyermeket és szüleiket a család madbury-i otthonában augusztus 18-án – írja az Unilad. A helyszínen fellelhető bizonyítékok és a helyi hatóságok információi alapján a családdal az anya, Emily Long végzett, majd közvetlen utána önmaga ellen fordította a fegyvert. A házaspár három gyermeke közül csupán a legkisebb, hároméves élte túl sértetlenül a tragédiát.

A kivételesen megrázó esetet hátborzongatóbbá teszik a nő internetes tevékenységei a tragédiát megelőző napokban. Egy azóta már törölt, de egy másik felhasználó által újra feltöltött TikTok videóban Long arról beszél, házasságában ő az érzelmesebb fél, aki sokszor „hajlamos elveszteni a fejét”. Arra is kitért, nehezére esik tisztelni mások határait, azonban leszögezte, egyáltalán nem erőszakos ember. Ehhez képest férjét, Ryant – akit nemrégiben halálos betegséggel diagnosztizáltak – a világ legjobb embereként jellemezte, aki megfontolt és etikus. A nő ezután arról beszélt, a videóval szerette volna kifejezni, mennyire retteg attól, mi lesz vele és a gyermekeikkel, ha eljön az elkerülhetetlen és a férjét elviszi a betegsége.

A lényeg, hogy ne kezdjünk arról spekulálni, mi volt az egyetlen indok, ami a történtek hátterében húzódik. A gyilkosság és az öngyilkosság is sokkal komplexebb jelenség annál, hogy egy körülhatárolható oka legyen

– nyilatkozta a helyettes államügyész, Ben Agati, aki elmondta, igyekeznek kideríteni, mekkora szerepet játszott a férfi halálától és következményeitől való félelem a bűncselekmény elkövetésében.

