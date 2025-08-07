debreceni virágkarneváldebrecenszent koronavirágkocsi
Kultúra

Óriási Szent Korona, szuperhős és lila maci is lesz az idei Debreceni Virágkarneválon

admin Vincze Miklós
2025. 08. 07. 09:50
Készülnek a virágkocsik.

Idén augusztus 15. és 20. között rendezik a Debreceni Virágkarnevált, ami nem csak a virágkocsik – ezek egyikének építéséhez bárki hozzájárulhat – a cívisváros szívén való átgurulását, de koncerteket, tánccsoportok egész sorának fellépését, illetve éjszakai felvonulást is.

Most, nyolc nappal a kezdés előtt legfőbb ideje már annak, hogy megkezdődjön az óriási, díszes kocsik készítése, az MTI fotósa, Czeglédi Zsolt épp ezért betekintett a színfalak mögé, ahol szerdán a Szent Korona, egy szuperhős, egy lila maci, több szitakötő, valamint két hattyú alakjával találkozott.

3 fotó

A tavalyi karnevál eseményeit összefoglaló videó itt látható:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Budapesti brat summer, Kneecap-símaszkok és bungee jumping – a Sziget első napja képekben
„Van lelkifurdalásom” – kitálalt az MNB belső működéséről a jegybank felügyelőbizottsági tagja
Záporoznak a dildók az amerikai női kosármeccseken
Orbán Viktort megkérdezték, mit gondol arról, hogy Dopeman kiskorúak megerőszakolásáról rappelt
Balatoni panorámás, jakuzzis „gazdasági épületet” vásárolt Nagy Márton felesége
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik