Óriási Szent Korona, szuperhős és lila maci is lesz az idei Debreceni Virágkarneválon

Idén augusztus 15. és 20. között rendezik a Debreceni Virágkarnevált, ami nem csak a virágkocsik – ezek egyikének építéséhez bárki hozzájárulhat – a cívisváros szívén való átgurulását, de koncerteket, tánccsoportok egész sorának fellépését, illetve éjszakai felvonulást is.

Most, nyolc nappal a kezdés előtt legfőbb ideje már annak, hogy megkezdődjön az óriási, díszes kocsik készítése, az MTI fotósa, Czeglédi Zsolt épp ezért betekintett a színfalak mögé, ahol szerdán a Szent Korona, egy szuperhős, egy lila maci, több szitakötő, valamint két hattyú alakjával találkozott.

3 fotó

A tavalyi karnevál eseményeit összefoglaló videó itt látható: