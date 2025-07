Egy nappal a Karlovy Vary-i filmfesztivál után holtan találták a fődíjat bezsebelő dokumentumfilm főszereplőjét

Holtan találták Frantisek Klisíket egy nappal azután, hogy az életéről szóló dokumentumfilm elnyerte a Karlovy Vary-i filmfesztivál fődíját – írja a Screen Daily. A 62 éves férfi holttestére a Prága melletti Ohrobec egyik tavában bukkantak rá július 13-án vasárnap. A halál okáról és körülményeiről egyelőre nincs nyilvános információ.

A Miro Remo rendezésében elkészült, Klisík életét feldolgozó Better Go Mad in the Wild nyolc év után az első olyan szlovák-cseh produkció, amely bezsebelte a fesztivál fődíját. A film egy elszeparáltan, társadalmon kívül élő ikerpár, Frantisek és Ondrej Klisík abszurditásokkal fűszerezett életét mutatja be. A produkció alapjául szolgáló azonos című könyv egyik szerzője, Ales Palán Facebook-posztban búcsúzott a múzsájától.