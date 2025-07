A Disturbed frontembere szégyenletesnek nevezte a Szigeten is fellépő Kneecap iránti támogatást

Az idén a Szigeten is fellépő Kneecap leköcsögözte a Disturbed frontemberét, miután az szégyenteljesnek nevezte a támogató hangokat, akik kiálltak a trió mellett az őket ért kritika ellenszelében is – írja az NME. Az ír hip-hop triót az utóbbi időben politikai szerepvállalásuk miatt éri kritika, mivel koncertjeiken minden alkalmat megragadnak rá, hogy amellett, hogy felhívják a figyelmet a gázai civil áldozatokra, elítéljék Izrael kormányát és hadseregét. A közönség véleménye élesen megoszlik: sokak szerint az antiszemitizmust népszerűsítik, mások pedig úgy látják, az előadók kiállnak az igazságért a hatalommal szemben.

A Disturbed frontemberével, David Draiman-nel kialakult konfliktus azután robbant ki, miután Draiman szégyenteljesnek nevezte, hogy a Rage Against the Machine gitárosa, Tom Morello nyilvánosan dicsőítette a triót. Morello szerint a Kneecap elismerést érdemel, amiért szembe mernek szegülni a hatalommal, álláspontjukat bátran felvállalva. A zsidó származású Draiman, aki a konfliktus kezdetétől hevesen támogatja Izraelt a jelenleg is zajló háborúban, nyilvánosan reagált Morello véleményére.

– írta válaszul Draiman, aki eddig jó viszonyt ápolt a gitárossal.

A Kneecap egy X-poszt formájában vágott vissza az előadónak: kiraktak egy fotót, amin Draiman épp az izraeli hadsereg egyik bombájára írja filctollal: „Fuck Hamas”.

We don’t care what religion anyone is…or if they’ve one at all.

We love all sound cunts.

Smiling and signing bombs dropped to murder kids and other people’s families just makes you a straight up cunt.

Simple as.

Free Palestine 🇵🇸 https://t.co/QF72cP3PC5 pic.twitter.com/6Hvus2WB7m

— KNEECAP (@KNEECAPCEOL) July 13, 2025