Kilopta a szerveiket és csoportosan hamvasztotta a halottakat a temetkezési vállalkozó, aki máig nem érti, mi ezzel a baj

Nem sokaknak jut eszébe megkérdőjelezni azt, hogy az urna, amelyben szerettük földi maradványai vannak, valójában egészen mást rejt. Aki azonban a nyolcvanas évek Pasadenájában a Lamb családot bízta meg a hamvasztás lebonyolításával, erősen kételkedhet ebben: hatalmas botrány robbant ki, amikor kiderült, a krematóriumot működtető férfi, David Sconce jól tejelő üzletének kulcsa az volt, hogy annyi embert hamvasztott el egyszerre a kemencében, amennyi befért. A bűnlajstroma azonban ennyivel nem ért véget. Az HBO-n nemrég bemutatott háromrészes dokumentumsorozat, A temetkezési vállalkozó azt mutatja be, hogyan volt képes a végletekig kizsákmányolni a halottakat és rokonait a férfi, aki

I BRN 4U (érted égetek) rendszámú sportkocsival járt,

és úszott a pénzben. A dokumentumsorozat nemcsak károsultakat, az eseten dolgozó rendőröket, újságírókat, ismerősöket és rokonokat szólaltat meg, hanem maga Sconce is először mesélheti el a történetét, nemrég ugyanis kiengedték a börtönből.

A kedves család, amelyre mindenki nyugodt szívvel bízta rá a halottját

A Lamb család Pasadena nagy múltú, köztiszteletben álló famíliái közé tartozik, akiknek a neve egyet jelentett a megbízhatósággal. Erre különösen nagy szükség is volt abban a szakmában, amelyben tevékenykedtek: Charles Lamb az 1920-as években alapította meg a Lamb Funeral Homes nevű temetkezési vállalatot, amely teljes körű szolgáltatást ígért, a legjobbat, amit csak kaphat egy halott családja. Ahogy a dokumentumsorozatban elhangzik, az ilyen jellegű cégek rendszerint családi vállalkozások, amelyből az egész család kiveszi a részét, és az üzlet generációról generációra öröklődik tovább. Ez a szóban forgó család esetében is így volt, a városban pedig hamar kialakult a közvélekedés, miszerint halálesetkor Lambéket kell hívni, mert ők a legjobbak. A nyolcvanas években Laurieanne Sconce – lánykori nevén Lamb – és férje, Jerry Sconce működtette a vállalkozást. Népszerűségük töretlen volt, Laurieanne-t a sorozatban többen úgy írják le, mint a legcsodálatosabb ember arra a feladatra, hogy a gyászolóknak vigaszt nyújtson. Családi vállalkozás lévén beszállt a bizniszbe fiuk, David Sconce is, akire a krematórium működtetését bízták. A kétkemencés létesítmény az egyik helyi temető területén működött, Sconce oda hordta a hamvasztásra váró testeket.

A dokumentumsorozatból kiviláglik, hogy David Sconce egész életében megrögzötten kereste azokat a jellemzően törvénytelen utakat, hogyan tud minél több pénzt kifacsarni a vállalkozásból, és a krematóriumában meglehetősen kegyetlen módját látta meg a költséghatékonyságnak, feltéve magának a bizarr kérdést:

mi lenne, ha nem egy embert égetne a kemencében, hanem egyszerre mondjuk tízet?