Kilenc nő vádolta meg szexuális zaklatással Jared Letót

Kilenc nő vádolta meg Jared Leto Oscar-díjas színészt, a Thirty Seconds to Mars frontemberét szexuális zaklatással – számolt be róla a The Guardian. Az érintettek úgy nyilatkoztak, Leto ez elmúlt években több alkalommal rémisztő, ragadozókra emlékeztető és elfogadhatatlan viselkedést tanúsított, többek között kiskorú kamaszokkal flörtölt.

Az egyik nő arról számolt be, csupán 16 éves volt, amikor találkozott a színész-énekessel és megadta neki a telefonszámát. Ettől kezdve Leto rendszeresen hívogatta őt hajnali órákban, bulikba invitálta – amely meghívásokat a lány nem fogadott el – és szexuális kérdésekkel traktálta. Egy másik nő pedig arról vallott, 17 éves korában az akkor 36 éves Leto anyaszült meztelenül sétált ki elé szobájából, amikor a színésznél volt vendégsében.

A legmesszebb azonban egy harmadik, az eset történtekor 18 éves lánnyal ment el, akinek a jelenlétében elővette nemiszervét és önkielégítésbe kezdett. Leto ezután megfogta a lány kezét és péniszére helyezte azt, majd azt kérte tőle, köpjön rá.

Jared Leto jogi képviselője tagadta, hogy bármelyik eset megtörtént volna.