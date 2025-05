Ha a Buckingham-palotára van szükséged egy filmhez, muszáj odamenned – hollywoodi vezetők Trump vámfenyegetéséről

Nem arról van szó, hogy reggel arra ébrednénk: »Ma szívesen mennék Budapestre forgatni.« Az elsődleges cél mindig az, hogy a producereknek, íróknak, történetmesélőknek megadjuk azokat az erőforrásokat, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy a lehető legjobb módon el tudják mesélni a történetüket. Ez magában foglalja a helyszíneket is – ha a sztori igényli –, de ugyanígy azt is, hogy a költségvetés lehető legnagyobb része a vásznon, a képernyőn jelenjen meg. És ez bizony előfordulhat, hogy azt jelenti: itt nem tudjuk megfizetni, máshol viszont igen

– mondta Pearlena Igbokwe, az NBC Entertainment és a Peacock megírt tartalomért felelős elnöke, a Universal Studio Group elnöke a Milken Világkonferencián, ahol a 24.hu is jelen volt. A médiaszakmai panelben öt meghatározó iparági vezető osztotta meg gondolatait a szórakoztatóipar jövőjéről és kihívásairól (az NBCUniversal mellett a Sony, az HBO/Max, az Amazon/MGM, valamint a Netflix is képviseltette magát).

A hollywoodi produkciók világtérképén egyre vastagabban kirajzolódó Budapest nem véletlenül került szóba a Los Angeles-i beszélgetésen, amelynek egyik kiemelt témáját természetesen Donald Trump által belengetett száz százalékos védővámok adták, amelyekkel a külföldön forgatott amerikai produkciókat sújtaná. Trump azóta megengedőbben nyilatkozott a kérdésben, de a tervek láthatóan alaposan felkavarták Hollywoodot. Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom azonnal reagált a bejelentésre és felajánlotta, hogy hajlandó Trumppal együttműködni egy 7,5 milliárd dolláros adójóváírási terven az amerikai filmipar újbóli fellendítése érdekében.

A Milken-panelen résztvevő stúdióvezetők egyetértettek abban, hogy bár valóban szüksége van a világjárvány és a kilenc hónapos sztrájk után segítségre az amerikai filmiparnak, ez sokkal összetettebb kérdés annál, minthogy egy egyoldalú vám bevezetésével meglehetne oldani, amely ráadásul a produkciók nagy százalékát érintené. A fegyver ugyanis akár visszafelé is elsülhet, hiszen a stúdiók éppen gazdasági megfontolásból, a kedvezőbb financiális feltételek miatt választják a külföldi forgatási helyszíneket. Emellett pedig a tartalmi és művészi szempontokat is figyelembe kell venni, elvégre vannak olyan produkciók is, amelyek nem férnének be semmilyen kategóriába, gondoljunk itt a koprodukcióban készült alkotásokra.