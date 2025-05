Trump azt mondja, ő nem ártani, hanem segíteni akar Hollywoodnak a filmes vámokkal

Donald Trump vasárnap jelentette be Truth Social nevű közösségimédia-platformján, hogy száz százalékos vámot vetne ki a külföldi filmekre, hogy – az ország mellett – Hollywoodot is „újra naggyá tegyék”, és több amerikai film készüljön az Egyesült Államokban. Részleteket azonban nem közöltek arról, hogy ez hogy festene, így hétfőn az elnök erről is kapott kérdéseket, és azt nyilatkozta, hogy nem ártani, hanem épp segíteni akar a filmiparnak.

Találkozni fogunk az iparág képviselőivel. Szeretnék megbizonyosodni arról, hogy elégedettek, mert számunkra a munkahelyek a legfontosabbak

– mondta Trump, hozzátéve, hogy a Hollywoodnak van egy szép felirata Los Angelesben, de nem veszi ki eléggé a részét a hazai foglalkoztatásból. A Fehér Ház szintén hétfőn azt közölte, hogy egyelőre nem született döntés a filmes vámok ügyében, de minden lehetőséget mérlegelnek.

Hétfőn Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója is nyilatkozatot adott ki, amelyben együttműködési hajlandóságát fejezte ki:

Newsom kormányzó továbbra is elkötelezett támogatója Kalifornia ikonikus film- és televíziós iparának — felismerve, hogy ez az állam gazdaságának egyik alappillére, amely több százezer jól fizető munkahelyet biztosít az állam minden szektorában. Az a terve, hogy több mint duplájára növelje az állami film- és tévés adókedvezményt, azt a szándékot tükrözi, hogy a gyártást itthon tartsa, támogassa a munkavállalókat, és megőrizze Kalifornia globális vezető szerepét a szórakoztatóiparban

– írták.