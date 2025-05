XIV. Leó Ferenc pápa sírjánál imádkozott első vasárnapi áldása előtt

XIV. Leó pápa vasárnap tartja első vasárnapi áldását és beszédét a Vatikánban, a Szent Péter téren összegyűlt tömeg előtt, ahol a Regina Caeli imádságot imádkozza el – Szűz Mária tiszteletére. Ez az első nyilvános megszólalása azóta, hogy csütörtökön a fehér füst jelezte megválasztását – írja a BBC, hozzátéve, hogy a vasárnapi mise után a pápa megáldja a téren egybegyűlteket, és megosztja velük gondolatait.

Ezt megelőzően, szombaton, az új pápa ellátogatott a a Santa Maria Maggiore-bazilikába, hogy ott imádkozzon elődje, Ferenc pápa sírjánál. XIV. Leó pápa hivatalos beiktatása jövő héten, május 18-án lesz egy misén a Szent Péter téren.

Az új egyházfő szombaton először beszélt a bíborosoknak pápaként, ahol elmondta, hogy folytatni szeretné Ferenc pápa munkáját, amellyel az egyházat a misszionárius munka felé fordította, minél nagyobb együttműködést szeretne az egyházi vezetők között és minél közelebb lenni a marginalizáltakhoz.

Ott beszélt arról is, hogy miért épp a Leó nevet választotta pápaként. Ahogy az első elemzésekből is sejthető volt: XIII. Leó, a nagy társadalmi reformer pápa után vette fel a nevet. XIII. Leó írta meg Rerum Novarum nevű enciklikáját, amelyben a munkások jogaiért és szociális ügyekben állt ki az ipari forradalom idején. XIV. Leó szerint most azt A.I. forradalom hajnalán vagyunk, és ismét kihívások érik az emberi méltóságot, igazságot és munkát. Szerinte egy egyház mindenkinek válaszként ajánlja a társadalmi tanítások kincstárát.