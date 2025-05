A napfény íze frissen restaurált verzióját is vetítik az idei Cannes-i Filmfesztiválon

Nyolcadik alkalommal válogatott be a Nemzeti Filmintézet (NFI) által restaurált magyar filmklasszikust a Cannes-i filmfesztivál Cannes Classics elnevezésű hivatalos programja, amelybe idén Szabó István A napfény íze című filmje kapott meghívást – olvasható az NFI sajtóközleményében.

Az 1985-ben a Zsűri díját (Redl ezredes) elnyerő, majd 1986-ban a zsűriben is helyet foglaló magyar rendező előtt – akinek filmjei ötször szerepeltek a fesztivál versenyprogramjában – a fesztivál a film közelmúltban restaurált verziójának vetítésével tiszteleg, a premieren pedig személyesen feltűnik majd a rendező, illetve Robert Lantos producer is.

Szabó magyar–osztrák–kanadai–német koprodukcióban készült műve átfogó vízió a 20. századról, amit egy magyar zsidó család történetén keresztül mesél el. A rendező ebben a filmjében is az egyén – a Sonnenschein család tagjainak – nézőpontjából ábrázolja a történelmet. A nagyapa, Ignác, az Osztrák–Magyar Monarchia tisztviselője önmagát feladva igyekszik asszimilálódni, fia, a vívó olimpiai bajnok Ádám sorsa a fasiszta, unokája, Iván sorsa pedig a kommunista rezsim legsötétebb éveivel fonódik össze. Iván a század végére aztán megtalálja az utat vissza a családi hagyományokhoz.

A napfény íze – amelynek egyik legfontosabb forgatási helyszíne ma is a Sonnenschein család nevét viseli magán – operatőre Koltai Lajos, főszereplői olyan nemzetközi sztárok, mint Ralph Fiennes, Jennifer Ehle, Rosemary Harris és Rachel Weisz, producerei András Hámori és Robert Lantos voltak. A film 1999-ben, a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon tartott világpremierjét követően három Európai Filmdíjat nyert, a legjobb forgatókönyv, a legjobb színész és a legjobb operatőr kategóriában.

A film 4K felbontású restaurálása, amelyet Cannes-ban láthat először a közönség, a Nemzeti Filmintézet szakemberei és Koltai Lajos közreműködésének köszönhetően készülhetett el az elmúlt hónapokban.

A 78. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált idén május 13. és 24. között rendezik meg, a huszonegy produkciót felvonultató versenyprogramban pedig többek közt Wes Anderson A föníciai séma, Ari Aster Eddington, Joachim Trier Sentimental Value, Kelly Reichard The Mastermind, Richard Linklater Nouvelle Vague és Lynne Ramsay Die, My Love című filmjét is láthatja a közönség.