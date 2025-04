Másodszorra is botrány lehet a luxusfesztiválból

Elhalasztják a Fyre Festival 2-őt, egyelőre nincs új időpont – írja az ABC News. A 2017-ben botrányba fulladt luxusfesztivál második felvonását május 30. és június 2. között tartották volna Mexikóban, a lap értesülései szerint azonban a borsos árú jegyet megváltók a napokban üzenetben értesültek róla, hogy a fesztivált elnapolják, a jegyárakat pedig visszafizetik. Az üzenet szerint amint megvan az új dátum, újra indul a jegyértékesítés.

Az eseményt az a Billy McFarland szervezte, aki a 2017-es fesztivál mögött is állt, és aki a többmilliárdos csalás miatt hat év börtönbüntetést kapott, amiből végül négyet le is ült. Amint szabadult, neki is látott a Fyre Festival 2 szervezésének.

2017-ben McFarland és szervezőtársa, Ja Rule rapper egy exkluzív fesztivált ígértek a Bahamákon, Pablo Escobar egykori szigetén, vilásztárokkal és luxus körülményekkel. A gazdag fesztiválozók azonban a Bahamákon topmodellek és kaviár helyett nyomorúságot és menekülttáborhoz hasonlatos körülményeket találtak.

Az idei folytatásban hasonlókat ígértek, mint 2017-ben: „a zene, a művészetek, a gasztronómia, a komédia, a divat, a játék, a sport és a kincsvadászat ünnepét”. A tervek szerint a Karib-tengeri Isla Mujeres lett volna a helyszín, a mexikói hatóságok viszont már korábban jelezték, hogy ők nem tudnak ilyen nevű rendezvényről. Bernardo Cueto, a térségért felelős turisztikai miniszter a lapnak elmondta, hogy ők adnának engedélyt az ilyen jellegű eseményekre, a Fyre Festival 2-őről azonban még csak nem is hallottak.

Múlthéten Playa del Carmen városi tanácsa is közölte, hogy semmilyen hivatalos nyoma nincs annak, hogy a fesztivált náluk tartanák. McFarland reakciójában azt állította, hogy a helyszínnel kapcsolatos hírek „valótlan információkon alapulnak”. A fesztivál Instagramján dokumentumokat osztott meg, amelyek szerinte bizonyítják az önkormányzattal való együttműködésüket.

A fesztivál hivatalos honlapján egyébként semmi jele a változásnak, továbbra is rá lehet kattintani a jegyvásárlásra (a legolcsóbb 1400 dollár, azaz több mint félmillió forint), onnan viszont nem irányít tovább az oldal. A Billboard szerint azt jelzi a weboldal, hogy minden jegy elkelt.