Trump, Musk, Adrien Brody és Demi Moore is a 100 legbefolyásosabb ember idei listáján

A Time magazin 1999 óta adja ki minden évben a 100 legbefolyásosabb ember listáját, amelyen politikusoktól színészekig sokan szerepelnek.

A Művész kategóriába idén bekerültek többek között hollywoodi hírességek és popsztárok, mint Scarlett Johansson, Diego Luna, Ed Sheeran vagy Kristen Wiig, de helyet kapott a japán képzőművész, Yoshitomo Nara, illetve Annabelle Selldorf építész is. Popkulturális érdekeltségek a többi kategóriában is vannak, hiszen az Ikonok között szerepel Demi Moore és Adrien Brody, a Titánok listáján pedig ott van Blake Lively és a Netflix vezérigazgatója, Ted Sarandos is.

Az Innovátorok kategória is a komikustól (Nikki Glaser) az építészen (Ma Yansong) és milliárdos befektetőn (Larry Fink) át a rapperig ível (Snoop Dogg).

A Vezetők között természetesen felbukkan a címlapokat folyamatosan uraló Donald Trump és alelnöke, J. D. Vance. De ott van a világ leggazdagabb embere, Elon Musk, a Szíria irányítását átvevő Ahmed al-Sharaa, az argentin populizmus fenegyereke, Javier Milei, illetve a mexikói elnök, Claudia Scheinbaum is. Európából pedig helyet kapott a listán német kancellárságra készülő Friedrich Merz és Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke (korábbi alkalmakkal ellentétben viszont se Hszi-Csin Ping, se Putyin, se Zelenszkij nincs a listán).

Emlékezetes, hogy 2021-ben a Time a világ 100 legbefolyásosabb embere közé sorolta a CEU Demokrácia Intézet kutatóját, Rédai Dorottyát, aki egyben a nagy hullámokat kiváltó Meseország mindenkié című könyv projektkoordinátora volt.

A teljes 2025-ös lista itt olvasható.