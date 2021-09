A Time a világ 100 legbefolyásosabb embere közé sorolta a Meseország mindenkié projektkoordinátorát

A TIME a CEU Demokrácia Intézet kutatóját, Rédai Dorottyát a világ 100 legbefolyásosabb embere közé sorolta a ma megjelent 2021-es TIME100 listáján. Rédai a Labrisz Leszbikus Egyesület által 2020-ban megjelentetett Meseország mindenkié című mesekönyv projektkordinátora, közölte a CEU.

Tovább bátorít, hogy folytassam a munkám abban a rendkívül ellenséges politikai környezetben, amelyben most élünk. Azt az üzenetet közvetíti, hogy nagyon fontos az, amiért dolgozunk, és remélem, hogy más aktivistákat is arra ösztönöz majd a régióban, hogy továbbra is foglalkozzanak az LMBT+ kérdésekkel, még akkor is, ha ez nehéz, kimerítő és néha félelmetesnek vagy reménytelennek tűnik.